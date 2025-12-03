Confirman que será feriado este jueves 4 de diciembre de 2025: qué se celebra Como sucede en estos casos, no todos los trabajadores ni regiones se verán alcanzados de la misma manera. Por + Seguir en







Ya están decretados los feriados de diciembre 2025, los últimos del año. Pixabay

Todos los días no laborables de diciembre del 2025, asuetos, cuáles son feriados inamovibles y por qué no se trabaja esos días, cuáles podrían cambiar de día, los días feriados puente y por qué son feriados para diciembre del 2025.

En la Argentina, cada cierre de año reactiva las discusiones sobre feriados, descansos y oportunidades para una escapada antes del vértigo navideño.

Según el calendario oficial del gobierno de Javier Milei, es contundente: sí, el 8 de diciembre de 2025 es feriado nacional inamovible, por la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María.

Se considera que será feriado el jueves 4 de diciembre en 2025, únicamente en la localidad de Pigüé (Saavedra), ya que es su aniversario fundacional. Todos los días no laborables de diciembre del 2025, asuetos, cuáles son feriados inamovibles y por qué no se trabaja esos días, cuáles podrían cambiar de día, los días feriados puente y por qué son feriados para diciembre del 2025. Cuándo es fin de semana largo en 2025.

En la Argentina, cada cierre de año reactiva las discusiones sobre feriados, descansos y oportunidades para una escapada antes del vértigo navideño. La duda más consultada en buscadores en la recta final de 2025 es si el 8 de diciembre, tradicional en el calendario católico, mantiene su carácter de feriado nacional.

La respuesta, según el calendario oficial del gobierno de Javier Milei, es contundente: sí, el 8 de diciembre de 2025 es feriado nacional inamovible, por la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María. Cae el lunes, lo que configura un fin de semana largo que muchos aprovecharán como última pausa antes de las fiestas.

Por qué será feriado el jueves 4 de diciembre en 2025 Se considera que será feriado el jueves 4 de diciembre en 2025, únicamente en la localidad de Pigüé (Saavedra), ya que es su aniversario fundacional. Más precisamente es un día no laborable, dependiendo cada trabajo o labor se dictaminará si se les asignan ese día a los trabajadores de dicho lugar.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. feriado-2024-argentinajpg