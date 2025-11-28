28 de noviembre de 2025 Inicio
Feriado conocido: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Este día de diciembre permitirá tener el último descanso extendido del año. La fecha coincide tradicionalmente con el armado del árbol navideño en los hogares argentinos.

Por
La fecha coincide tradicionalmente con el armado del árbol navideño en los hogares argentinos.

La fecha coincide tradicionalmente con el armado del árbol navideño en los hogares argentinos.

El calendario nacional sumó un nuevo descanso extendido que los argentinos ya comienzan a planificar para cerrar el año. Luego del puente largo del Día de la Soberanía Nacional en noviembre, el país tendrá un último fin de semana prolongado en diciembre que coincidirá con el período previo a las fiestas navideñas, generando una oportunidad ideal para viajes de fin de año, reuniones familiares y compras de temporada.

Anticipados: ¿por qué el Jueves Santo en 2026 será un feriado para todo el mundo?
La confirmación de este descanso extendido despierta expectativa entre trabajadores y familias que organizan sus actividades, escapadas y tiempo libre para aprovechar estos días. La difusión del calendario oficial permite anticipar la planificación mensual, coordinando tanto eventos sociales como viajes que aprovechan las condiciones climáticas de verano y la proximidad de las celebraciones de fin de año.

Este próximo fin de semana largo corresponde a un feriado inamovible con fuerte significado religioso para la comunidad católica argentina, que representa una de las conmemoraciones más importantes del calendario litúrgico. La fecha coincide además con tradiciones populares ampliamente arraigadas en la cultura nacional, vinculadas específicamente con los preparativos navideños que caracterizan esta época del año.

Qué feriado genera el próximo fin de semana largo en Argentina

El último descanso extendido de 2025 se configurará gracias al feriado nacional del lunes 8 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Al tratarse de un feriado inamovible que este año coincide con el primer día de la semana laboral, se generará automáticamente un puente de tres días consecutivos que abarcará desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de diciembre inclusive.

La Inmaculada Concepción constituye un dogma central de la fe católica según el cual la Virgen María fue preservada del pecado original desde el instante mismo de su concepción. La validación de este dogma recibió confirmación sobrenatural años después cuando la Virgen María se apareció en Lourdes ante Santa Bernardita Soubirous, identificándose con las palabras textuales: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Esta aparición reforzó la devoción popular hacia este misterio teológico y consolidó la celebración del 8 de diciembre como fecha significativa para millones de católicos en todo el mundo.

Además, la fecha del 8 de diciembre ocurre durante las semanas de Adviento, el período litúrgico de preparación espiritual para la Navidad. Esta conmemoración coincide tradicionalmente con el momento en que las familias de nuestro país arman el árbol navideño en sus hogares.

De acuerdo a la legislación nacional, quienes deban prestar servicios durante el lunes 8 de diciembre tienen derecho a percibir el doble de su salario habitual por esa jornada, siguiendo el mismo régimen aplicable a todos los feriados nacionales. Esta disposición garantiza una compensación justa para quienes no puedan disfrutar del descanso junto a sus familias.

Qué día debés armar y desarmar el árbol de navidad.

Qué día debés armar y desarmar el árbol de navidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 18 de abril: Viernes Santo
  • 1° de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • 10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
