Feriado conocido: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina Este día de diciembre permitirá tener el último descanso extendido del año. La fecha coincide tradicionalmente con el armado del árbol navideño en los hogares argentinos.







La fecha coincide tradicionalmente con el armado del árbol navideño en los hogares argentinos. Pixabay

El calendario nacional sumó un nuevo descanso extendido que los argentinos ya comienzan a planificar para cerrar el año. Luego del puente largo del Día de la Soberanía Nacional en noviembre, el país tendrá un último fin de semana prolongado en diciembre que coincidirá con el período previo a las fiestas navideñas, generando una oportunidad ideal para viajes de fin de año, reuniones familiares y compras de temporada.

La confirmación de este descanso extendido despierta expectativa entre trabajadores y familias que organizan sus actividades, escapadas y tiempo libre para aprovechar estos días. La difusión del calendario oficial permite anticipar la planificación mensual, coordinando tanto eventos sociales como viajes que aprovechan las condiciones climáticas de verano y la proximidad de las celebraciones de fin de año.

Este próximo fin de semana largo corresponde a un feriado inamovible con fuerte significado religioso para la comunidad católica argentina, que representa una de las conmemoraciones más importantes del calendario litúrgico. La fecha coincide además con tradiciones populares ampliamente arraigadas en la cultura nacional, vinculadas específicamente con los preparativos navideños que caracterizan esta época del año.

Virgen de Luján 25-4-25.png Qué feriado genera el próximo fin de semana largo en Argentina El último descanso extendido de 2025 se configurará gracias al feriado nacional del lunes 8 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Al tratarse de un feriado inamovible que este año coincide con el primer día de la semana laboral, se generará automáticamente un puente de tres días consecutivos que abarcará desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de diciembre inclusive.

La Inmaculada Concepción constituye un dogma central de la fe católica según el cual la Virgen María fue preservada del pecado original desde el instante mismo de su concepción. La validación de este dogma recibió confirmación sobrenatural años después cuando la Virgen María se apareció en Lourdes ante Santa Bernardita Soubirous, identificándose con las palabras textuales: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Esta aparición reforzó la devoción popular hacia este misterio teológico y consolidó la celebración del 8 de diciembre como fecha significativa para millones de católicos en todo el mundo.

Además, la fecha del 8 de diciembre ocurre durante las semanas de Adviento, el período litúrgico de preparación espiritual para la Navidad. Esta conmemoración coincide tradicionalmente con el momento en que las familias de nuestro país arman el árbol navideño en sus hogares. De acuerdo a la legislación nacional, quienes deban prestar servicios durante el lunes 8 de diciembre tienen derecho a percibir el doble de su salario habitual por esa jornada, siguiendo el mismo régimen aplicable a todos los feriados nacionales. Esta disposición garantiza una compensación justa para quienes no puedan disfrutar del descanso junto a sus familias. Proyecto nuevo (5).jpg Qué día debés armar y desarmar el árbol de navidad. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre