Cuáles son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en diciembre 2025
La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, además de los feriados nacionales inamovibles. Acá te contamos cuáles son, cómo se organizan y qué días habrá descanso en cada municipio.
Diciembre siempre llega con consultas sobre feriados, fines de semana largos y celebraciones provinciales. Para cerrar el año, la provincia de Buenos Aires tendrá más de 40 feriados municipales, que se suman a los feriados nacionales inamovibles y a los trasladables previstos en el calendario 2025.
A continuación, el detalle completo para saber qué días no laborables tendrá tu ciudad o municipio durante el último mes del año.
Qué feriados tendrá la provincia de Buenos Aires en diciembre 2025
Además de los feriados nacionales, la provincia de Buenos Aires celebra aniversarios fundacionales, festividades patronales y fechas locales. Estos feriados aplican solo en cada distrito o localidad.
A continuación, el listado completo organizado por fecha: