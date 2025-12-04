Cuáles son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en diciembre 2025 El último mes anual en la city porteña se llena de días de descanso: sumá los días libres nacionales con más de 40 fechas municipales por aniversarios y fiestas locales. Enterate qué días descansás y cuándo conviene planear una escapada. Por + Seguir en







La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados

Buenos Aires tendrá más de 40 feriados locales en diciembre, sumados a los nacionales ya establecidos.

Los feriados municipales varían según cada partido, por aniversarios fundacionales, fiestas patronales y celebraciones culturales.

Los días no laborables pueden impactar en comercios, escuelas y servicios, por lo que conviene revisar el calendario propio de cada distrito.

Diciembre se vuelve ideal para planear escapadas cortas, organizar viajes o aprovechar fines de semana largos en la provincia. La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, además de los feriados nacionales inamovibles. Acá te contamos cuáles son, cómo se organizan y qué días habrá descanso en cada municipio.

Diciembre siempre llega con consultas sobre feriados, fines de semana largos y celebraciones provinciales. Para cerrar el año, la provincia de Buenos Aires tendrá más de 40 feriados municipales, que se suman a los feriados nacionales inamovibles y a los trasladables previstos en el calendario 2025.

A continuación, el detalle completo para saber qué días no laborables tendrá tu ciudad o municipio durante el último mes del año.

agenda Qué feriados tendrá la provincia de Buenos Aires en diciembre 2025 Además de los feriados nacionales, la provincia de Buenos Aires celebra aniversarios fundacionales, festividades patronales y fechas locales. Estos feriados aplican solo en cada distrito o localidad.

A continuación, el listado completo organizado por fecha:

1 de diciembre – Aniversarios fundacionales Zavalía (General Viamonte)

Nueva Plata (Pehuajó)

Ghünter (General Pinto)

Carlos María Naón (Nueve de Julio)

Carabelas (Rojas) 2 de diciembre – Aniversarios fundacionales Villa Serrana – La Gruta (Tornquist)

Aparicio (Coronel Dorrego)

Irene (Coronel Dorrego)

San Román (Coronel Dorrego) 4 de diciembre Pigüé (Saavedra) – Aniversario fundacional 5 de diciembre Blaquier (Florentino Ameghino) – Aniversario fundacional

Juan Antonio Pradere (Patagones) – Aniversario fundacional 6 de diciembre Punta Indio – Aniversario fundacional 7 de diciembre Paraje Energía (Necochea) – Aniversario fundacional 8 de diciembre – Patronales y fundacionales General Belgrano – Patronal

Lincoln – Patronal

General Madariaga – Aniversario fundacional

Tres Lomas – (11/12) pero suele celebrarse en fechas correlativas

Patricios (Nueve de Julio) – Patronal

Guerrico (Pergamino) – Patronal

Labardén (General Guido) – Patronal

General Guido – Patronal

Rawson (Chacabuco) – Patronal

Juan Bautista Alberdi (Leandro N. Alem) – Patronal 9 de diciembre Triunvirato (Lincoln) – Aniversario fundacional 11 de diciembre Tres Lomas – Aniversario fundacional

Balneario Marisol (Coronel Dorrego) – Aniversario fundacional 12 de diciembre La Niña (Nueve de Julio) – Aniversario fundacional

La Invencible (Salto) – Patronal 13 de diciembre Pipinas (Punta Indio) – Aniversario fundacional

Luján del Río (Punta Indio) – Aniversario fundacional

Juan Cousté (Villarino) – Aniversario fundacional 14 de diciembre Faro (Coronel Dorrego) – Aniversario fundacional 16 de diciembre Azul – Aniversario fundacional

Cardenal Cagliero (Patagones) – Aniversario fundacional 17 de diciembre Saavedra (Saavedra) – Aniversario fundacional 18 de diciembre San Fernando – Aniversario fundacional

General San Martín – Aniversario fundacional

Facundo Quiroga (Nueve de Julio) – Aniversario fundacional

Uribelarrea (Cañuelas) – Aniversario fundacional 20 de diciembre Rojas – Aniversario fundacional 21 de diciembre Pila – Aniversario fundacional 22 de diciembre Lezama – Aniversario fundacional

Tordillo – Aniversario fundacional 23 de diciembre Vieytes (Magdalena) – Aniversario fundacional

Las Marianas (Navarro) – Aniversario fundacional 27 de diciembre Junín – Aniversario fundacional

Dufaur (Saavedra) – Aniversario fundacional 28 de diciembre Hurlingham – Aniversario fundacional 29 de diciembre Coronel Dorrego – Aniversario fundacional

Labardén (General Guido) – Aniversario fundacional 30 de diciembre San Vicente – Aniversario fundacional Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles En diciembre, Argentina tendrá estos feriados nacionales fijos: 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre – Navidad Ambos son feriados inamovibles, por lo que se respetan en toda la Argentina.