Cuáles son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en diciembre 2025

El último mes anual en la city porteña se llena de días de descanso: sumá los días libres nacionales con más de 40 fechas municipales por aniversarios y fiestas locales. Enterate qué días descansás y cuándo conviene planear una escapada.

La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados

La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados

  • Buenos Aires tendrá más de 40 feriados locales en diciembre, sumados a los nacionales ya establecidos.
  • Los feriados municipales varían según cada partido, por aniversarios fundacionales, fiestas patronales y celebraciones culturales.
  • Los días no laborables pueden impactar en comercios, escuelas y servicios, por lo que conviene revisar el calendario propio de cada distrito.
  • Diciembre se vuelve ideal para planear escapadas cortas, organizar viajes o aprovechar fines de semana largos en la provincia.

La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, además de los feriados nacionales inamovibles. Acá te contamos cuáles son, cómo se organizan y qué días habrá descanso en cada municipio.

Ya están decretados los feriados de diciembre 2025, los últimos del año.
Confirman que será feriado este jueves 4 de diciembre de 2025: qué se celebra

Diciembre siempre llega con consultas sobre feriados, fines de semana largos y celebraciones provinciales. Para cerrar el año, la provincia de Buenos Aires tendrá más de 40 feriados municipales, que se suman a los feriados nacionales inamovibles y a los trasladables previstos en el calendario 2025.

A continuación, el detalle completo para saber qué días no laborables tendrá tu ciudad o municipio durante el último mes del año.

Qué feriados tendrá la provincia de Buenos Aires en diciembre 2025

Además de los feriados nacionales, la provincia de Buenos Aires celebra aniversarios fundacionales, festividades patronales y fechas locales. Estos feriados aplican solo en cada distrito o localidad.

A continuación, el listado completo organizado por fecha:

1 de diciembre – Aniversarios fundacionales

  • Zavalía (General Viamonte)
  • Nueva Plata (Pehuajó)
  • Ghünter (General Pinto)
  • Carlos María Naón (Nueve de Julio)
  • Carabelas (Rojas)

2 de diciembre – Aniversarios fundacionales

  • Villa Serrana – La Gruta (Tornquist)
  • Aparicio (Coronel Dorrego)
  • Irene (Coronel Dorrego)
  • San Román (Coronel Dorrego)

4 de diciembre

  • Pigüé (Saavedra) – Aniversario fundacional

5 de diciembre

  • Blaquier (Florentino Ameghino) – Aniversario fundacional
  • Juan Antonio Pradere (Patagones) – Aniversario fundacional

6 de diciembre

  • Punta Indio – Aniversario fundacional

7 de diciembre

  • Paraje Energía (Necochea) – Aniversario fundacional

8 de diciembre – Patronales y fundacionales

  • General Belgrano – Patronal
  • Lincoln – Patronal
  • General Madariaga – Aniversario fundacional
  • Tres Lomas – (11/12) pero suele celebrarse en fechas correlativas
  • Patricios (Nueve de Julio) – Patronal
  • Guerrico (Pergamino) – Patronal
  • Labardén (General Guido) – Patronal
  • General Guido – Patronal
  • Rawson (Chacabuco) – Patronal
  • Juan Bautista Alberdi (Leandro N. Alem) – Patronal

9 de diciembre

  • Triunvirato (Lincoln) – Aniversario fundacional

11 de diciembre

  • Tres Lomas – Aniversario fundacional
  • Balneario Marisol (Coronel Dorrego) – Aniversario fundacional

12 de diciembre

  • La Niña (Nueve de Julio) – Aniversario fundacional
  • La Invencible (Salto) – Patronal

13 de diciembre

  • Pipinas (Punta Indio) – Aniversario fundacional
  • Luján del Río (Punta Indio) – Aniversario fundacional
  • Juan Cousté (Villarino) – Aniversario fundacional

14 de diciembre

  • Faro (Coronel Dorrego) – Aniversario fundacional

16 de diciembre

  • Azul – Aniversario fundacional
  • Cardenal Cagliero (Patagones) – Aniversario fundacional

17 de diciembre

  • Saavedra (Saavedra) – Aniversario fundacional

18 de diciembre

  • San Fernando – Aniversario fundacional
  • General San Martín – Aniversario fundacional
  • Facundo Quiroga (Nueve de Julio) – Aniversario fundacional
  • Uribelarrea (Cañuelas) – Aniversario fundacional

20 de diciembre

  • Rojas – Aniversario fundacional

21 de diciembre

  • Pila – Aniversario fundacional

22 de diciembre

  • Lezama – Aniversario fundacional
  • Tordillo – Aniversario fundacional

23 de diciembre

  • Vieytes (Magdalena) – Aniversario fundacional
  • Las Marianas (Navarro) – Aniversario fundacional

27 de diciembre

  • Junín – Aniversario fundacional
  • Dufaur (Saavedra) – Aniversario fundacional

28 de diciembre

  • Hurlingham – Aniversario fundacional

29 de diciembre

  • Coronel Dorrego – Aniversario fundacional
  • Labardén (General Guido) – Aniversario fundacional

30 de diciembre

San Vicente – Aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

En diciembre, Argentina tendrá estos feriados nacionales fijos:

  • 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre – Navidad

Ambos son feriados inamovibles, por lo que se respetan en toda la Argentina.

