Maxi Ghione hizo un fuerte descargo luego de la denuncia en su contra: "Me mandé una macana" El actor hizo un mea culpa y habló profundamente de varias cuestiones luego de la imputación. Además, pidió disculpas a sus seres queridos y reclamó que le devuelvan su celular y las armas secuestradas. Agregar C5N en









La Justicia le impuso a Maxi Ghione cuatro medidas acordadas junto con el denunciante, Emiliano Tarragona.

Maxi Ghione recurrió nuevamente a sus redes sociales para hacer otro descargo más sentido y profundo, luego de la denuncia en su contra y por el cual fue detenido, pero posteriormente liberado. En ese sentido, reconoció que se mandó “una macana” y que tuvo la peor semana de su vida.

“Quiero, antes que nada, pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida”, comenzó en la grabación que publicó en su Instagram personal y en que recurrió desde entonces para hablar luego que se conociera la acusación en su contra.

Si bien prefirió no dar detalles de la denuncia que originó la investigación, y por el que quedó imputado por amenazas calificadas y tenencia de armas de uso civil, explicó que tuvo distintos problemas personales. “A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse. Y me mandé una macana”, aseguró.

Por otra parte, se puso a disposición a realizarse los estudios que sean necesarios para demostrar que no tiene una adicción: “Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Mandé una cagada, una macana, pero no quiere decir que sea adicto”.

View this post on Instagram Maxi Ghione pidió que le devuelvan su celular y sus armas En otro tramo del video, Maxi Ghione hizo un pedido especia al fiscal y al juez que intervienen en la causa al solicitar que le devuelvan su celular, secuestrado durante el allanamiento en su casa de Lehmann, en la provincia de Santa Fe. “Lo uso para trabajar. Y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler”, se justificó y señaló: “No tengo casa, no tengo nada. Si no trabajo, no como”.

En la línea de reclamos, también pidió que le devuelvan las armas que fueron incautadas durante el procedimiento: “Cualquiera que entre a mi casa va a ver armas por todos lados, porque soy coleccionista de armas, porque tengo todos los papeles en regla”. Además, remarcó que practica tiro en un polígono y que es socio honorario del Tiro Federal de San Fernando: “No las quiero perder. Son de herencia familiar, son muy importantes para mí y es el único deporte que practico: tiro con armas de fuego en el polígono”. También hizo referencia que no tiene antecedentes penales donde sostuvo que es “inocente" y dejó en claro que “no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”. Por último, se sinceró y lamentó la situación personal que está atravesando al reconocer que “todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo.