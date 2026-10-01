Violencia de género: 192 víctimas fatales en Argentina en los primeros nueve meses de 2026

La Casa del Encuentro registró 164 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños entre enero y septiembre. Además, hubo 401 intentos de femicidio.

En Argentina se registraron 192 víctimas fatales de violencia de género durante los primeros nueve meses de 2026 , según el informe difundido este jueves por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro. El relevamiento contabilizó 164 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

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El informe también señala que 226 hijas e hijos quedaron sin madre , de los cuales el 55% son menores de edad. En el 54% de los casos, los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 56% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor .

Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de casos en términos absolutos, seguida por Santa Fe y Córdoba. Además, el Observatorio registró 401 intentos de femicidio , que continúan bajo seguimiento.

De acuerdo con el relevamiento, 22 de las víctimas habían realizado una denuncia previa , equivalente al 15% de los casos. En 11 situaciones, los agresores tenían dictadas medidas cautelares de prevención.

La Casa del Encuentro advirtió que estos datos evidencian dificultades en el acceso a la Justicia y cuestionó la efectividad de las medidas de protección cuando los agresores continúan ejerciendo violencia. También informó que 29 femicidas se suicidaron después de cometer los crímenes.

Entre las víctimas contabilizadas hubo 15 casos en contexto de narcocriminalidad, 14 con indicios de abuso sexual, siete migrantes, cinco embarazadas y una perteneciente a pueblos originarios. Además, tres fueron registradas en presuntos contextos de prostitución o trata y ocho de los femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.

La advertencia por la figura del femicidio

En el documento, La Casa del Encuentro manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema adopte una interpretación que restrinja el alcance del femicidio como agravante, previsto en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal.

La organización sostuvo que el contexto de violencia de género debe ser probado respetando las garantías del debido proceso, pero advirtió que exigir una relación de pareja, convivencia o antecedentes previos de violencia —requisitos que, según plantea, la ley no establece— podría restringir el alcance de la figura.

“La figura de femicidio no puede retroceder”, afirmó la organización, que recordó que desde 2008 elabora informes ante la ausencia de estadísticas oficiales y participó del proceso que derivó en la incorporación del femicidio como agravante en la legislación argentina.

La Casa del Encuentro también reclamó el cumplimiento efectivo de las leyes de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485), Ley Micaela (27.499), Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes (27.452), Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas (27.210) y Trata de Personas (26.364).

“No naturalicemos las violencias: no son solo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales”, sostuvo la organización en el cierre del informe.