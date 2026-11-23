Los papeles de empresas nacionales vuelven a subir después la dura caída del viernes pasado. El riesgo país, en tanto, aún se mantiene arriba de los 1.000 puntos, en una jornada marcada por el feriado del Día de la Soberanía Nacional en la Argentina, por lo que el mercado local no opera.

Al ritmo de la recuperación de Wall Street, que rebota tras el viernes negro del cierre de la semana pasada , las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también suben, al igual que los bonos. El riesgo país, en tanto, aún se mantiene arriba de los 1.000 puntos , en una jornada marcada por el feriado del Día de la Soberanía Nacional en la Argentina, por lo que el mercado local no opera.

Los papeles saltan hasta 6,7% de la mano de Grupo Financiero Galicia , seguida de Banco Macro (+6%), BBVA (+5,4%) y Grupo Supervielle (+4,7%).

El desplome del viernes coincidió con el debut bursátil de Anthropic en Nueva York y llevó al Nasdaq 100 a entrar en mercado bajista , con su peor semana desde 2020. El detonante fue el miedo a que el ciclo de inversión en IA se esté enfriando.

Al final de la jornada, el Nasdaq descendió 5,28% hasta los 22.617 puntos, mientras que el S&P 500 cayó un 3,70%, hasta 6.910 unidades, y el Dow Jones de Industriales cedió un 1,93%, hasta 48.147 enteros .

Wall Street vivió su peor sesión desde abril de 2025 y registró varios hitos negativos : el Nasdaq borró las ganancias acumuladas en 2026, y el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 entraron en territorio de corrección, al situarse más de un 10% por debajo de sus últimos máximos históricos.

Bonos y riesgo país

Los títulos de deuda pública también mejoran fuerte en Nueva York, en línea con un clima más favorable para los mercados emergentes. El EFT de bonos emergentes avanza 0,8% esta rueda.

En ese contexto, el riesgo país baja 4,6% a 1.021 puntos básicos, según la medición de JP Morgan. El índice llegó a las 1.070 unidades tras el shock de la semana previa y las dudas por el programa financiero que persisten en la city porteña.

Según estimaciones de la Fundación Mediterránea y EcoGo, el Gobierno enfrentaría un faltante de financiamiento en dólares de entre u$s17.000 millones y más de u$s20.000 millones en 2027, dependiendo de los compromisos incluidos en el cálculo. El escenario pone bajo presión al programa financiero y podría requerir un uso intensivo de las reservas del Banco Central (BCRA), en caso de no conseguir nuevas fuentes de financiamiento.

Wall Street rebota tras el regreso de Jensen Huang a Nvidia

El Nasdaq avanzaba un 6,75% y el S&P 500, un 4,77% al inicio de la sesión, tras la peor semana del Nasdaq desde marzo de 2020. Las acciones de la mayor fabricante de chips para IA llegaron a subir más de un 30% y rondaban el 27% poco después de la apertura.

El rebote se extendió al resto del sector. Antes de la apertura, los fabricantes de chips AMD, Broadcom y Micron subían entre un 4% y un 5%, y las firmas de infraestructura de IA CoreWeave y Nebius, más de un 6%.

Las acciones de Anthropic, otra de las grandes compañías de IA, que debutó en el Nasdaq el jueves, subían tras revertir pérdidas previas a la apertura.

Jensen Huang, fundador y exCEO de Nvidia.

El regreso del empresario se produjo luego de una serie de reuniones entre Huang y los integrantes del directorio, que evaluaron su capacidad para volver a conducir una de las compañías más importantes del mercado mundial de inteligencia artificial. Según informó la empresa, también recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, que permitió descartar riesgos para la seguridad nacional asociados con su reincorporación.

La salida de Huang se había concretado el 12 de noviembre, después de que trascendieran sus vínculos sentimentales con al menos tres mujeres. Entre ellos figuraba una relación con Alice Huang, una empresaria china investigada por las autoridades estadounidenses ante sospechas de posibles vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín. También se habían conocido relaciones con empleadas de Nvidia.

En el comunicado oficial, la compañía destacó la capacidad de liderazgo de Huang y aseguró que el directorio considera que es la persona indicada para conducir la empresa. El ejecutivo, por su parte, agradeció la confianza y afirmó que regresa con un compromiso renovado.