La mujer, convertida en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual tras el juicio por los abusos a los que fue sometida drogada por su exmarido, cuestionó el uso comercial de las imágenes para promocionar el ensayo de una psicoanalista sobre la dominación. Su abogado anunció acciones legales contra la editorial francesa Tinbad.

Gisèle Pelicot es un símbolo de la lucha contra la violencia sexual tras un juicio histórico por las violaciones que sufrió de parte de su exmarido y decenas de hombres.

Gisèle Pelicot, símbolo internacional de la lucha contra la violencia sexual tras el histórico juicio contra su exmarido y medio centenar de hombres que la violaron mientras estaba drogada, denunció la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas suyas para promocionar un libro escrito por una psicoanalista. “Hoy me siento de nuevo humillada” , expresó la mujer, quien anunció acciones legales contra la editorial francesa responsable de la campaña.

En declaraciones a la cadena BFMTV, Pelicot manifestó su profundo rechazo frente a la difusión del material privado: “Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales”. En la misma línea, subrayó su postura contra la estrategia de difusión: “ Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario ”.

Según reveló el semanario francés Le Canard Enchaîné, el sello editorial independiente Tinbad habría remitido a distintos medios de prensa material fotográfico y audiovisual de carácter íntimo —registrado sin su consentimiento por su exmarido— con el objetivo de impulsar el lanzamiento del ensayo Emprises, les impasses d'une success story, una obra que aborda el fenómeno de la dominación.

El caso remite a los hechos juzgados en 2024 en la ciudad francesa de Aviñón, un proceso judicial de alcance internacional en el que Pelicot brindó testimonio sobre los abusos sexuales que sufrió entre 2011 y 2020 . Durante ese período, su entonces esposo la drogaba para dejarla inconsciente y contactaba a través de internet a decenas de hombres para que cometieran las agresiones.

Al término de aquel juicio, la Justicia condenó a su exmarido a 20 años de prisión , mientras que otros 49 hombres recibieron penas de entre tres y 15 años de cárcel por los delitos cometidos contra ella.

La respuesta de la editorial y las nuevas denuncias

Ante la polémica, la editorial Tinbad difundió un comunicado en el que pidió disculpas por lo que calificó como una “comunicación desafortunada” y aseguró que no envió a la prensa registros de agresiones ni de índole pornográfica, aunque evitó negar la difusión de imágenes íntimas de Pelicot.

Por su parte, la autora del ensayo, la psicoanalista Sabine Prokhoris, atribuyó la “responsabilidad absoluta” de la campaña promocional al sello editor y aclaró que su obra no trata sobre el caso judicial, sino sobre una mirada crítica respecto de la noción de control, pese a que el semanario Le Canard Enchaîné advirtió que el texto —cuya publicación está prevista para el 26 de noviembre— cuestiona su rol de víctima en los hechos ocurridos en Mazan, Francia.

Frente a este escenario, Pelicot calificó la maniobra como “una nueva forma de violencia” y reiteró su malestar: “Hoy me siento de nuevo humillada, expuesta y herida. ¡Como si el trance del juicio no hubiera sido suficiente!”.

Su abogado, Christophe Bigot, señaló que la mujer se encuentra “devastada” y confirmó que iniciarán acciones legales contra la editorial y la autora mediante dos denuncias: una por la difusión no consentida de material privado con fines comerciales y otra por el contenido del libro, al considerar que los hechos vulneran la ley y los principios éticos básicos.