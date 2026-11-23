El expresidente brasileño ingresó el viernes al hospital DF Star por una obstrucción intestinal. Aunque el cuadro abdominal mejoró y los médicos descartaron una cirugía, no hay fecha prevista para su alta médica.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro permanece internado este lunes en la unidad de terapia intensiva del hospital DF Star de Brasilia , luego de que los médicos le detectaran una neumonía broncoaspirativa bilateral tras su ingreso el viernes por una obstrucción intestinal .

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El equipo médico confirmó la infección pulmonar después de que el exmandatario de 71 años sufriera el domingo por la tarde escalofríos, dolores abdominales, vómitos y una caída en la saturación de oxígeno . El cardiólogo Brasil Caiado explicó que el cuadro actual es menos grave que el registrado durante su internación de marzo.

Para tratar la infección, Bolsonaro recibe antibióticos por vía intravenosa en un esquema de entre siete y diez días, junto con sesiones de fisioterapia respiratoria y motora. Los profesionales indicaron que tuvo una buena respuesta inicial a la medicación, aunque todavía necesita un aporte reducido de oxígeno.

A pesar de esta complicación, el cuadro intestinal evolucionó de manera favorable tras una endoscopia que retiró acumulaciones de material fibroso del estómago y el duodeno. Ante el alivio del dolor y la distensión abdominal, los especialistas descartaron por el momento una nueva cirugía y optaron por continuar con el tratamiento clínico .

Bolsonaro ingresó al centro de salud el viernes con un cuadro de abdomen agudo obstructivo casi total, originado por la acumulación progresiva de alimentos ricos en fibra, según detalló el cirujano Cláudio Birolini. El dirigente arrastra un extenso historial de cirugías y obstrucciones abdominales desde la puñalada que sufrió en septiembre de 2018 en Juiz de Fora, Minas Gerais.

Los médicos señalaron que el paciente continuará en cuidados intensivos sin fecha prevista de alta para completar el tratamiento con antibióticos y vigilar su evolución intestinal. Asimismo, advirtieron que la intervención quirúrgica no está descartada por completo en caso de que surjan nuevas complicaciones.

En paralelo, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizó las visitas diarias de sus hijos Carlos, Jair Renan y Laura Bolsonaro, además de su hijastra Letícia. Los familiares deberán respetar las normas de seguridad del hospital y tienen prohibido ingresar con celulares, cámaras o dispositivos de grabación.

El exmandatario cumple prisión domiciliaria desde marzo por motivos de salud, tras haber permanecido varios meses encarcelado. Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por la trama golpista destinada a mantenerse en el poder después de su derrota electoral de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.