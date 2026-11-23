Mundial de fútbol femenino 2031: cuáles son los cuatro países que la FIFA eligió como anfitriones La decisión se tomó este lunes por aclamación durante un Congreso Extraordinario virtual desde Zúrich. El certamen marcará un récord con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre América del Norte, América Central y el Caribe. Por Agregar C5N en









Los 104 partidos estarán repartidos entre América del Norte, América Central y el Caribe.

La FIFA confirmó este lunes que Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica organizarán el Mundial femenino de fútbol de 2031, tras aprobar por aclamación su candidatura conjunta durante un Congreso Extraordinario virtual desde Zúrich.

La competencia contará con un récord de 48 selecciones y 104 partidos, frente a los 32 equipos y 64 encuentros de la edición anterior. Además, será la primera Copa del Mundo femenina de mayores con sedes repartidas en cuatro países de América del Norte, América Central y el Caribe.

Para Estados Unidos representará la tercera experiencia como anfitrión, luego de los torneos de 1999 y 2003. En contraste, México, Costa Rica y Jamaica recibirán por primera vez el certamen femenino de mayores tras un proceso de postulación iniciado en marzo de 2025.

El proyecto contempla 20 ciudades y estadios que la FIFA deberá ratificar de manera definitiva. La presidenta de la Federación de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, y el titular de la Concacaf, Victor Montagliani, celebraron la elección como una oportunidad histórica para impulsar el crecimiento del fútbol femenino en toda la región.

La FIFA expande el torneo y confirma las sedes para las próximas ediciones Antes del desembarco en Norteamérica y el Caribe, Brasil organizará el Mundial femenino de 2027 con el formato de 32 selecciones y 64 partidos. Será el debut del país sudamericano como anfitrión y el segundo torneo consecutivo en el continente americano.