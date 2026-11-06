Protesta de colectiveros en Avellaneda: qué líneas están afectadas Los choferes de diferentes empresas reclaman una recomposición salarial y se manifiestan en Bartolomé Mitre y Montes de Oca con la intención de llegar hacia Puente Pueyrredón. También está previsto otra movilización en autopista Panamericana. Por Agregar C5N en









Protesta de colectivos en Avellaneda. Redes sociales

Los choferes de 18 líneas de colectivos realizan un reclamo en Bartolomé Mitre y Montes de Oca en Avellaneda con la intención de llegar hasta el Puente Pueyrredón para elevar el pedido. Sin embargo, las fuerzas policiales no los dejan avanzar.

Las líneas afectadas son 9, 28, 32, 33, 34, 57, 60, 96, 99, 103, 119, 159, 164, 188, 216, 338, 527 y 620. El reclamo que prevalece tiene que ver con recomposición salarial, pero también mejoras en las condiciones laborales.

Los delegados encabezan el pedido y tienen la intención de poder llegar hasta el Puente para poder cortar el tránsito, pero hay una disputa policial. Algo similar podría suceder en autopista Panamericana con el mismo reclamo de otras líneas, pero en otro punto del AMBA.

La protesta solamente es de algunos choferes de las líneas, pero esto podría derivar en un paro. Algunas líneas reclaman que no abonaron los sueldos ya habiendo pasado el cuarto día hábil.

Visita del papa León XIV a la Argentina: cómo funcionará el transporte Ante las actividades programadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján, el transporte público adaptará sus cronogramas para facilitar la llegada y desconcentración en puntos masivos como Palermo y la plaza de la Basílica de Luján:

Colectivos: Las líneas de jurisdicción nacional funcionarán con esquema de día hábil a partir de las 18:00 del domingo 8 de noviembre y hasta la noche del miércoles 11.

Trenes: Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza operarán con frecuencias de jornada laboral entre el lunes 9 y el miércoles 11, a pesar de los feriados. Además, ofrecerán servicios especiales desde las 00:00 del lunes 9 durante toda la madrugada, sumando refuerzos la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.