Cambios en el tren Mitre ante la llegada del papa León XIV: estaciones cerradas, horarios modificados y servicio nocturno Comenzó la cuenta regresiva para el arribo del Sumo Pontífice, ante esta situación se dispusieron una serie de modificaciones durante los feriados del 9 y 10 de noviembre. Conoce todos los detalles. Por Agregar C5N en









Gran operativo ante la llegada del papa León XIV caminos alternativos y combinaciones para los usuarios del Tren Mitre. Redes Sociales

La inminente llegada del Papa León XIV demanda un gran operativo de transporte tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), así como también en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde Trenes Argentinos publicaron un cronograma para poder ofrecer servicio de cara a los feriados del 9 y 10 de noviembre donde se espera una gran circulación de usuarios del tren Mitre.

Esta línea incorporará servicios adicionales durante la madrugada del lunes 9 de noviembre en los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre, para facilitar los traslados hacia la celebración prevista en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, durante la noche del martes 10, los servicios de los tres ramales extenderán su funcionamiento hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 11, para acompañar la desconcentración de los asistentes a la Vigilia con los Jóvenes.

Restricciones y modificaciones por temas de seguridad El lunes 9 de noviembre, desde las 8:00, y el martes 10, desde las 16:00 , los servicios circularán con recorridos reducidos, sin llegar a la terminal de Retiro, hasta que las autoridades de seguridad autoricen la normalización.





, los servicios circularán con recorridos reducidos, sin llegar a la terminal de Retiro, hasta que las autoridades de seguridad autoricen la normalización. Durante estas franjas, los trenes circularán entre Belgrano C y Tigre, y entre Belgrano R y José León Suárez/Bartolomé Mitre.





Además, las estaciones Lisandro de la Torre y 3 de Febrero permanecerán cerradas al público desde el sábado 7 de noviembre a las 18:00 hasta el primer servicio del jueves 12 de noviembre. El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, en el marco de su viaje apostólico por Sudamérica. Cómo será el operativo de transporte y tránsito El Gobierno anticipó cómo será el operativo de transporte y tránsito especial durante la visita de León XIV a la Argentina, que incluirá un sistema de contingencia en cuanto a los servicios, cortes y reprogramaciones. Anunciaron que habrá refuerzos de colectivos y trenes, servicios ferroviarios nocturnos y extendidos y viajes gratuitos para 24.000 voluntarios.

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. Los servicios ferroviarios funcionarán con ese esquema el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos.