La decisión hot que tomó Guido Süller por su novio de 22 años: "Ya no me da" A sus 65 años, el mediático se implantó un chip sexual y mostró el procedimiento en sus redes sociales: protagonizó un picante intercambio con su joven pareja, quien le pasó factura. Agregar C5N en









La confesión intima de Guido Suller: se colocó un chip sexual

Guido Süller sorprendió a sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales donde mostró cómo fue el procedimiento para colocarse un pellet hormonal de testosterona, conocido como "chip sexual".

El mediático explicó que, a sus 65 años, tomó la decisión porque sentía que ya no podía seguirle el ritmo a su novio de 22 años. "Amigos, llegó el día. Me lo van a poner. Todo, todo, todo. ¿De qué estoy hablando? Del chip sexual", anunció entre risas.

Sin ningún tipo de tabú, Süller decidió grabar todo el procedimiento y contó con humor los motivos que lo llevaron a pasar por el consultorio. "Chicos, necesito chip sexual. Ya a esta altura, ya no me da. No puedo seguir el ritmo de ciertas personas que quieren más, más, más, más. Yo no puedo", confesó.

Captura: web Hernán, el novio de Guido Suller, celebró el procedimiento: "Por fin" Lo cierto es que Guido no estuvo solo durante la intervención, ya que su novio, Hernán Sanabria, lo acompañó y hasta protagonizó un divertido intercambio con él.

En las imágenes que compartió, se lo puede ver al novio del mediático muy entusiasmado cuando la médica anunció que finalmente le colocarían el pellet. "¡Vamos! Por fin", celebró el joven.

La reacción de Süller no tardó en llegar: "Por fin, dice", respondió sorprendido. Sin embargo, su pareja fue por más y lanzó una picante frase: "Y sí, la verdad. Muy apagado, demasiado", dejando en evidencia las diferencias que ambos venían atravesando en la intimidad. View this post on Instagram