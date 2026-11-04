4 de noviembre de 2026 Inicio
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Protestas en el subte: liberan los molinetes en la estación San Pedrito de la línea A

El gremio se manifiesta por las "malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos" a trabajadores desde hace meses. La medida no afecta al servicio del transporte.

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La liberación de molinetes en la estación San Pedrito de la línea A de subte comenzó a las 8.

La liberación de molinetes en la estación San Pedrito de la línea A de subte comenzó a las 8.

Los metrodelegados iniciaron este miércoles una liberación de molinetes en la estación San Pedrito de la Línea A de subte, en el barrio porteño de Flores, en repudio a los “descuentos ilegales e injustificados de salarios por parte de la empresa Emova”, concesionaria del servicio.

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“Nos vemos obligados a retomar el plan de lucha ya que la empresa concesionaria insiste con este accionar persecutorio y extorsivo desde hace meses a pesar de que existen fallos de la justicia que la conminan a desistir de los descuentos”, informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en un comunicado oficial.

En esa misma línea, y tal como informaron la medida comenzó este miércoles a las 8 donde los pasajeros podrán acceder a la estación pagando o no el boleto y que no afecta al servicio del transporte público. “Es en protesta por el descuento ilegal de salario de aproximadamente 45 compañeros de la Línea A y de otras”, explicó el delegado de AGTSyP, Flavio Baigorria, donde detalló que el motivo de fondo es que “la empresa nos quiere imponer, a partir del 1 de julio el fichaje con el sistema biométrico”.

La Ley 25.326 establece que los datos biométricos son “datos sensibles porque se prestan a diversas estafas” y “establece que esos datos no son propiedad del empleador”, explicó Baigorria y agregó en diálogo con Radio Gráfica: “Estamos pidiendo que Emova pague los salarios injustamente descontados y que respete la ley. Nos tiene que garantizar a los trabajadores que no queremos otorgar nuestros datos biométricos y queremos una vía alternativa para registrar nuestros ingresos y egresos a la jornada laboral”.

Por otro lado, en los gremialistas detallaron en el comunicado que “el salario tiene carácter alimentario y la concesionaria no tiene potestad, ni fundamento para intentar sancionar a los trabajadores con la privación del mismo mediante la sustracción fraudulenta de haberes”.

“No descartamos incrementar las medidas con acciones que puedan afectar el servicio en los próximos días si la empresa no cumple con el compromiso adquirido y deposita los salarios descontados de manera ilegítima. Señalamos también la complicidad del Gobierno de la Ciudad que plantea como slogan de campaña 'La ley y el Orden' solo para perseguir trabajadores, pero no para controlar que los empresarios cumplan con las normativas, leyes y fallos vigentes”, concluyeron.

La respuesta de Emova por la liberación de molinetes en el subte Línea A

Luego que se anunciara la liberación de molinetes en la estación San Pedrito del subte Línea A, Emova emitió un comunicado en respuesta a la medida de fuerza por parte del sindicato.

“Emova reafirma que el reclamo carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal. Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes”, explicó la empresa.

En esa línea, explicaron que de acuerdo a lo manifestado por la Asociación Gremial, este reclamo involucraría a 19 empleados; menos del 0,5 % de la dotación total de la empresa considerando que en el Subte trabajan 4700 personas.

“Pese a esto, el sindicato en el marco de un proceso electoral interno recurre una vez más a estas medidas injustificadas. No obstante, la empresa se encuentra dispuesta a revisar las situaciones puntuales que así lo requieran”, señalaron.

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