3 de noviembre de 2026 Inicio
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El papa León XIV en Argentina: cómo funcionarán los colectivos en el AMBA y quiénes viajarán gratis

El Gobierno confirmó de qué manera circularán los ómnibus ante la estadía del sumo pontífice en el país, por la cual se espera una masiva asistencia y circulación de personas por sus actividades.

Nicolás Panni
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Los usuarios, atentos por la circulación de los colectivos.

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El Gobierno anunció que los colectivos de jurisdicción nacional circularán con una frecuencia habitual entre el domingo 8 de noviembre a las 18 y el miércoles 11 por la noche pese a los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina, con el objetivo de facilitar la circulación y el transporte de las personas que asistan a los diferentes eventos del sumo pontífice en el país.

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La Secretaría de Transporte emitió un comunicado en el que confirmó que reforzará el sistema de transporte publicó por la alta circulación de personas que se espera: "Se implementará un operativo especial para ampliar la oferta de transporte público y facilitar los desplazamientos de los miles de fieles que participarán de las actividades previstas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján".

Los usuarios, atentos por la circulación de los colectivos.

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En tal sentido, detalló el despliegue e hizo alusión a las personas que viajarán gratis. "El dispositivo contempla la circulación de colectivos y trenes con frecuencias de día hábil, la incorporación de servicios ferroviarios nocturnos, la entrega de 24 mil tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios que colaborarán con la organización de la visita y operativos especiales para su traslado", marcó el organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía.

En tanto, la secretaría destacó la labor mancomunada: "Estas medidas son resultado de un trabajo de coordinación entre el Gobierno Nacional, las jurisdicciones involucradas, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas operadoras de trenes y colectivos, con el objetivo de poner a disposición de la población la mayor cantidad posible de servicios y alternativas de movilidad durante las jornadas de celebración".

Cómo funcionarán los colectivos por la visita del papa León XIV

En este marco, fuentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron que los ómnibus de jurisdicción nacional funcionarán con servicio normal, a pesar de que la administración libertaria resolvió que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. "Todos los colectivos a pleno", remarcaron desde el sindicato a C5N.

En tanto, la información fue ratificada por la Secretaría de Transporte, que precisó que "los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta el miércoles a la noche".

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