Flor Vigna aseguró que mantuvo a un exnovio y salpicó a Nico Occhiato con una frase letal: "Triunfan y se van"

La cantante lanzó una explosiva confesión sobre su pasado amoroso y todas las miradas apuntaron al creador del famoso canal de streaming, quien salió a responder y negó haber sido mantenido: "¿En serio dijo eso?".

Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la polémica después de revelar que durante una de sus relaciones amorosas se encargó de mantener económicamente a su pareja. Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión y todas las miradas apuntaron a Nico Occhiato.

Durante la jornada de este jueves, la artista estuvo como invitada en el streaming de Martín Cirio, donde habló de distintos aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención fue cuando contó que había mantenido económicamente a algunas de sus exparejas.

"Sí, he mantenido, mucho", respondió la cantante sin vueltas. Frente a su confesión, Cirio retrucó: "¿No te hizo ruido eso? Vos tenés el rol femenino y por otro lado lo mantenés, que es muy masculino".

En ese momento, Vigna reflexionó sobre su manera de vincularse y explicó por qué siempre intentó darlo todo en sus relaciones. "Yo ahora entiendo que hay veces que uno se hace fan de un rol. Yo creo que sin querer copio el amor de mi vieja, que es de darlo todo", expresó.

Acto seguido, recordó lo que vivió con una expareja, aunque evitó revelar su identidad. Sin embargo, en las redes sociales muchos usuarios interpretaron que sus palabras estaban dirigidas a Nico Occhiato. "Cuando yo he mantenido a un novio, pensé en ese momento: 'Es obvio que cuando él triunfe se va a acordar de mí'. Pero no, chicas, triunfan y se van", lanzó.

Y agregó una contundente reflexión: "Es una ley. Ni siquiera es que me la agarro con ellos. Es como una ley matemática. No seas la del proceso".

Flor Vigna y Nico Occhiato.

Qué dijo Nico Occhiato sobre las declaraciones de Flor Vigna

Tras las explosivas declaraciones de la cantante, el cronista de Sálvese Quien Pueda fue a buscar a Nico Occhiato para conocer su versión. Sin embargo, el conductor se mostró sorprendido y negó que la historia tuviera que ver con él. "¿Ella dijo eso de mí, con nombre y apellido? Es que no pasó eso conmigo, así que no debe estar hablando de mí", respondió.

Lejos de alimentar la polémica, Occhiato prefirió mantenerse al margen: "Eso no pasó. No voy a opinar del tema porque no lo vi, entonces no quiero opinar de algo que no vi. No lo vi y no me puedo guiar por lo que me están diciendo ustedes. Prefiero no opinar".

Por último, el creador de Luzu TV dejó en claro que mantiene una buena relación con su expareja. "Ha venido a Luzu de invitada, ha hecho prensa de sus cosas y estuvo buenísimo, y nos hemos cruzado y está todo bien", cerró.