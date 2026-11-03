Accidente en el Tren Sarmiento: una unidad chocó con un auto a la altura de Merlo Según se pudo saber, el vehículo habría cruzado la barrera baja sin mirar que se aproximaba la formación. El conductor del automóvil sufrió heridas leves, mientras que por el siniestro se produjeron demoras en el servicio. Por Agregar C5N en









Una unidad chocó con un auto.

El servicio del tren Sarmiento comenzó a reanudar progresivamente su recorrido completo con demoras, luego de permanecer interrumpido durante casi dos horas a raíz de un accidente vial ocurrido en la localidad de Merlo.

El hecho tuvo lugar en el paso a nivel de la calle 25 de Mayo, cuando un automóvil cruzó con las barreras bajas y fue embestido por una formación que circulaba en sentido Moreno-Once.

El conductor del auto sufrió heridas leves. Según precisaron medios locales, tanto las barreras como las señales sonoras funcionaban correctamente en el momento del impacto. El vehículo, que avanzaba por la mano opuesta, intentó adelantarse al paso del tren sin autorización y fue alcanzado a la altura de la trompa, resultando arrastrado varios metros antes de ser despedido.

A causa del siniestro y mientras los equipos trabajaban para retirar el automóvil de la zona de vías, el servicio ferroviario debió operar de manera reducida entre las estaciones Castelar y Once.

Afortunadamente no se registraron víctimas fatales. El conductor del vehículo sufrió heridas leves y quedó imputado en una causa penal por infracción al artículo 194 del Código Penal, el cual sanciona a quienes entorpezcan o impidan el normal funcionamiento de los transportes públicos.