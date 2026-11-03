3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Accidente en el Tren Sarmiento: una unidad chocó con un auto a la altura de Merlo

Según se pudo saber, el vehículo habría cruzado la barrera baja sin mirar que se aproximaba la formación. El conductor del automóvil sufrió heridas leves, mientras que por el siniestro se produjeron demoras en el servicio.

Por
Una unidad chocó con un auto.

Una unidad chocó con un auto.

El servicio del tren Sarmiento comenzó a reanudar progresivamente su recorrido completo con demoras, luego de permanecer interrumpido durante casi dos horas a raíz de un accidente vial ocurrido en la localidad de Merlo.

Los jubilados ya pueden viajar gratis en subte.
Te puede interesar:

Los jubilados ya pueden viajar gratis en subte en CABA: cómo realizar el trámite para no pagar

El hecho tuvo lugar en el paso a nivel de la calle 25 de Mayo, cuando un automóvil cruzó con las barreras bajas y fue embestido por una formación que circulaba en sentido Moreno-Once.

El conductor del auto sufri&oacute; heridas leves.

El conductor del auto sufrió heridas leves.

Según precisaron medios locales, tanto las barreras como las señales sonoras funcionaban correctamente en el momento del impacto. El vehículo, que avanzaba por la mano opuesta, intentó adelantarse al paso del tren sin autorización y fue alcanzado a la altura de la trompa, resultando arrastrado varios metros antes de ser despedido.

A causa del siniestro y mientras los equipos trabajaban para retirar el automóvil de la zona de vías, el servicio ferroviario debió operar de manera reducida entre las estaciones Castelar y Once.

Afortunadamente no se registraron víctimas fatales. El conductor del vehículo sufrió heridas leves y quedó imputado en una causa penal por infracción al artículo 194 del Código Penal, el cual sanciona a quienes entorpezcan o impidan el normal funcionamiento de los transportes públicos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno actualizó los subsidios a los colectivos del AMBA luego de varias protestas de las empresas.

El Gobierno actualizó los subsidios a los colectivos del AMBA y pagará $38.840 millones a las empresas

Aumentan los colectivos: de cuánto será el boleto.

Aumenta el colectivo y el subte: cuánto se pagará el boleto a partir de este 1 de noviembre

play

Protesta de choferes de colectivos en el AMBA: qué pasa con el servicio de la línea 60

El Gobierno ampliará los subsidios a colectivos hasta inicios de 2027.

El Gobierno ampliará los subsidios a colectivos y mantendrá el boleto sin cambios hasta enero

La jornada del martes 3 de noviembre estará inestable a partir de las 14 horas.

Regresan las lluvias y la inestabilidad a Buenos Aires: hay alerta amarilla y naranja por tormentas

El turista argentino tenía 26 años.

Tragedia en Brasil: quién era el turista argentino que murió tras estrellarse con un ala delta

Rating Cero

Mirtha Legrand dejará de conducir su programa, según adelantó un periodista. 

El secreto mejor guardado de la TV: quién es la figura que ocupará el lugar de Mirtha Legrand los sábados

La modelo se mostró golpeada por el fallecimiento de su perro.

La muerte que golpea a Graciela Alfano: "Nunca nos olvidaremos de vos"

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en su casamiento.

"Entró llorando", invitados al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron detalles inéditos

El hijo de Romina Yan debutó con triunfo en el automovilismo. 

Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, ganó en el TC2000 y emocionó con la dedicatoria a su mamá

Julieta Prandi.

"Las parejas son de a dos", Julieta Prandi volvió a la radio y fue lapidaria con Emanuel Ortega

La actriz sumó miles de suscriptores y mostró su faceta más personal.

Fue figura de Baywatch y ahora ganó u$s300 mil en OnlyFans en solo tres meses

últimas noticias

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.

En medio de las elecciones en EEUU, el dólar abre en el máximo histórico: $1.565

Hace 13 minutos
Boca jugará a las 15:30 con Defensa y Justicia.

Día y hora confirmados para la última fecha del Clausura: Boca, Argentinos y Central definen la tabla anual

Hace 15 minutos
Gerard Piqué respondió al mensaje en X lamentando la noticia. Descansa en paz, Jesús, escribió.

El mensaje de Gerard Piqué, presidente del Andorra, tras la muerte de Jesús de Miguel

Hace 29 minutos
¿Qué dice el reglamento de la RFEF?

Qué podría pasar con Owono, el arquero de Andorra que tuvo un choque letal con Jesús de Miguel

Hace 38 minutos
Una unidad chocó con un auto.

Accidente en el Tren Sarmiento: una unidad chocó con un auto a la altura de Merlo

Hace 53 minutos