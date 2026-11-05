6 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios"

El sumo pontífice encabezará una serie de actividades en la provincia mediterránea en el marco de su gira en el país, por lo que el sector turístico espera un gran flujo de personas.

Nicolás Panni
Por
Nicolás Panni
El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.

El papa León XIV viajará la provincia de Córdoba en el marco de su gira en Argentina, por lo que se espera un alto movimiento turístico y un crecimiento del consumo que le dé un respiro al sector en medio de la recesión económica. La visita será el martes 10 e incluirá una serie de actividades con los fieles, obispos y sacerdotes.

Se espera que una multitud asista a la misa encabezada por León XIV.
Te puede interesar:

CABA se prepara para la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles: cronograma e ingresos

El presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta, manifestó su optimismo en diálogo con C5N sobre el flujo de personas visitantes por la visita del sumo pontífice: "Se espera cerca de un millón y medio de turistas de todo el país. Cuando vino Juan Pablo II, que visitó 11 provincias, hubo cerca de 500 mil peregrinos viendo su misa. Entonces, entendiendo que León XIV vendrá a una sola provincia del Interior, creemos que vendrán muchos visitantes de Argentina y de países limítrofes".

En tal sentido, hizo alusión a la demanda desde otros países sobre las prestaciones vinculadas al turismo: "Chile y Brasil pidieron reservas para ir a ver al Papa. Estamos esperando mucha concurrencia y un alto consumo de servicios turísticos". Ante esta situación, remarcó que las reservas hoteleras en la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Río Ceballos se encuentran al tope.

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.

Por lo pronto, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, anticipó que habrá cortes de tránsito en las avenidas Circunvalación y Colón, además del microcentro, donde se montarán áreas blindadas desde 24 horas antes del arribo del sumo pontífice. Además, el martes será feriado en la provincia mediterránea para favorecer la participación de los seguidores y el operativo de seguridad.

También habrá entre 7.300 y 7.500 voluntarios, que fueron seleccionados después de que 25.000 personas se registraran inicialmente. El sitio El Papa en Argentina, lanzado por la Conferencia Episcopal Argentina, informó que el voluntariado realizará tareas de "misión, bienestar y acompañamiento, formación y espiritualidad, logística, y acreditación y registro".

La agenda completa del papa León XIV en Córdoba

La agenda oficial del santo padre en Córdoba tendrá lugar el martes 10 de noviembre, donde Manuel Calvo, el jefe de Gabinete provincial, confirmó que regirá un feriado local para facilitar la presencia de todos aquellos que vayan a acompañar la visita del Papa.

León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque porteño y está previsto que arribe a la capital provincial alrededor de las 9. Una hora más tarde, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, una de las principales actividades de su paso por la provincia.

Durante la tarde, a las 15:15, el Papa mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Ya en la ciudad, León XIV continuará con su agenda y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. La visita también contempla actividades en Luján, donde se concentrarán otras de las celebraciones previstas durante su estadía en el país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Varias escuelas de CABA no abrirán sus puertas este viernes.

Por la visita de León XIV, 17 escuelas porteñas no tienen clases presenciales este viernes

El papa León XIV pidió reunierse con los jóvenes argentinos para conocer su realidad. 

Cuál fue el único pedido del papa León XIV para visitar la Argentina y cómo es su estado de salud

Cambios en la autopista Illia durante la visita del papa León XIV.

Por la visita de León XIV, la autopista Illia será gratis y los autos podrán usar sin costo el Paseo del Bajo

Cómo funcionará el transporte.

Visita del Papa a la Argentina: cómo funcionarán los colectivos, subtes y aviones

play

Furor por la visita del Papa a Córdoba: lo recibirán con un imponente mural

Conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina.

Monseñor Colombo, sobre la visita de León XIV: "Es un camino de encuentro y diálogo para los argentinos"

Rating Cero

La confesión intima de Guido Suller: se colocó un chip sexual

La decisión hot que tomó Guido Süller por su novio de 22 años: "Ya no me da"

La revelación menos pensada: Flor Vigna aseguró que mantuvo a un exnovio y todas las miradas apuntaron a Nico Occhiato.

Flor Vigna aseguró que mantuvo a un exnovio y salpicó a Nico Occhiato con una frase letal: "Triunfan y se van"

Ronnie Wood bailando con Maradona, año 2006.

Ronnie Wood recordó sus alocadas noches con Maradona: "Nos íbamos de fiesta juntos y después nos olvidábamos de todo"

Emilia Mernes para el lanzamiento de su último tema.

Emilia Mernes reveló la verdad sobre su salida de Rombai: "No tuve mucha..."

Flor Vigna y una confesión intima.

Flor Vigna reveló que fue víctima de una estafa millonaria que la empujó a vender contenido en OnlyFans: "Perdí fuerte"

¿Qué puntaje le puso Mariano Martinez al look de casamiento de su ex?

No le quedó otra: Mariano Martínez reaccionó al ver las fotos de la boda de su ex, Lali Espósito, con Pedro Rosemblat

últimas noticias

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.

El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios"

Hace 31 minutos
En Asunción, muchos manifestantes estafados por Ueno Bank apoyan el juicio político al presidente paraguayo, Santiago Peña. 

Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político en Paraguay

Hace 38 minutos
Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo. 

Paso a paso: cómo será el juicio político a Santiago Peña en Paraguay

Hace 49 minutos
GPT-6 Cyber, un nuevo modelo optimizado para ciberseguridad superior a Astra en esa categoría.

OpenAI lanzó GPT-6 Cyber, una IA capaz de hallar fallas críticas de seguridad y crear parches

Hace 54 minutos
Enrique Riera siguió los pasos de Peña.

En medio del escándalo de Ueno Bank, también renunció el ministro del Interior de Paraguay

Hace 1 hora