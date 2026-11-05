El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios"

El sumo pontífice encabezará una serie de actividades en la provincia mediterránea en el marco de su gira en el país, por lo que el sector turístico espera un gran flujo de personas.

El papa León XIV viajará la provincia de Córdoba en el marco de su gira en Argentina , por lo que se espera un alto movimiento turístico y un crecimiento del consumo que le dé un respiro al sector en medio de la recesión económica. La visita será el martes 10 e incluirá una serie de actividades con los fieles, obispos y sacerdotes.

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El presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta, manifestó su optimismo en diálogo con C5N sobre el flujo de personas visitantes por la visita del sumo pontífice: "Se espera cerca de un millón y medio de turistas de todo el país. Cuando vino Juan Pablo II, que visitó 11 provincias, hubo cerca de 500 mil peregrinos viendo su misa. Entonces, entendiendo que León XIV vendrá a una sola provincia del Interior, creemos que vendrán muchos visitantes de Argentina y de países limítrofes".

En tal sentido, hizo alusión a la demanda desde otros países sobre las prestaciones vinculadas al turismo: "Chile y Brasil pidieron reservas para ir a ver al Papa. Estamos esperando mucha concurrencia y un alto consumo de servicios turísticos". Ante esta situación, remarcó que las reservas hoteleras en la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Río Ceballos se encuentran al tope.

Por lo pronto, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, anticipó que habrá cortes de tránsito en las avenidas Circunvalación y Colón, además del microcentro, donde se montarán áreas blindadas desde 24 horas antes del arribo del sumo pontífice. Además, el martes será feriado en la provincia mediterránea para favorecer la participación de los seguidores y el operativo de seguridad.

También habrá entre 7.300 y 7.500 voluntarios, que fueron seleccionados después de que 25.000 personas se registraran inicialmente. El sitio El Papa en Argentina, lanzado por la Conferencia Episcopal Argentina, informó que el voluntariado realizará tareas de "misión, bienestar y acompañamiento, formación y espiritualidad, logística, y acreditación y registro".

La agenda completa del papa León XIV en Córdoba

La agenda oficial del santo padre en Córdoba tendrá lugar el martes 10 de noviembre, donde Manuel Calvo, el jefe de Gabinete provincial, confirmó que regirá un feriado local para facilitar la presencia de todos aquellos que vayan a acompañar la visita del Papa.

León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque porteño y está previsto que arribe a la capital provincial alrededor de las 9. Una hora más tarde, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, una de las principales actividades de su paso por la provincia.

Durante la tarde, a las 15:15, el Papa mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Ya en la ciudad, León XIV continuará con su agenda y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. La visita también contempla actividades en Luján, donde se concentrarán otras de las celebraciones previstas durante su estadía en el país.