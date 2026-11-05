Paso a paso: cómo será el juicio político a Santiago Peña en Paraguay

La Cámara Alta seguirá una secuencia de cinco etapas: la acusación, defensa presidencial, evaluación de pruebas, alegatos y votación nominal. La primera ya se cumplió y la decisión podría conocerse este viernes, siempre que se complete el cronograma y se reúnan los 30 votos necesarios para destituir al mandatario.

Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo.

El Senado de Paraguay deberá completar cinco etapas para resolver el juicio político contra Santiago Peña , acusado por presunto mal desempeño en el marco de la crisis de Ueno Bank. La primera se cumplió este jueves 5 de noviembre, con la presentación formal de los cargos por parte de los diputados acusadores.

Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político en Paraguay

La segunda etapa será la defensa de Peña o de sus abogados, prevista para este viernes 6 de noviembre a las 10 y sin límite de tiempo. Según el medio ABC, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, indicó que el mandatario fue notificado al cierre de la primera sesión y dispone de 12 horas para preparar su exposición.

Una vez concluida la defensa, los 45 senadores deberán analizar las pruebas entregadas por los diputados, en una tercera instancia que Núñez ubicó entre las 13 y las 14. La cuarta etapa corresponderá a los alegatos de las partes, antes del pronunciamiento definitivo del tribunal de la Cámara Alta.

El Senado de Paraguay recibirá este viernes a Santiago Peña para que ejerza su derecho a defensa.

La quinta y última etapa será una votación nominal de los 45 integrantes del Senado. Para declarar culpable a Peña y separarlo del cargo se necesitan 30 votos, equivalentes a dos tercios de la Cámara Alta. Según Núñez, el procedimiento podría concluir este viernes si se cumplen los plazos previstos.

El primer eje de acusaciones contra el presidente paraguayo apunta al presunto conflicto de intereses y a las llamadas "puertas giratorias". Los fiscales cuestionan que Santiago Peña conservara acciones en Ueno Holding y nombrara al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, extitular de Financiera Ueno. También objetan cambios normativos que, según el diputado Adrián Vaesken, debilitaron los controles sobre esos vínculos.

El segundo cargo refiere al manejo de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Según la acusación, los depósitos de la previsional en Ueno crecieron un 3.035% en veinte meses y superaron los 2,2 billones de guaraníes, con una exposición cercana al 11% de la cartera, por encima del límite legal del 10% por emisor.

El tercer señalamiento apunta a créditos por 743.784 millones de guaraníes otorgados a empresas vinculadas con el grupo empresarial, según los fiscales. El monto habría superado el límite legal del 20% del patrimonio del banco y alcanzado el 30%. El diputado Federico "Freddy" Franco afirmó que varias firmas compartían oficinas y tenían escasa capacidad de pago.

Los fiscales acusadores que presentaron los argumentos del juicio político a Santiago Peña. Captura de video (SenadoTV py)

El cuarto eje denuncia un presunto enriquecimiento patrimonial mediante préstamos que los acusadores consideran incompatibles con los ingresos de Peña. Entre ellos mencionan créditos de Ueno por 3.548 millones de guaraníes vinculados con la construcción de su vivienda en San Bernardino, cuyo contrato habría alcanzado los u$s900.000, según documentos citados por los fiscales.

Por último, los fiscales atribuyen a Peña un deterioro de la confianza en el sistema financiero por la presunta falta de controles y la concentración de fondos públicos en Ueno. Como elemento adicional, Rocío Vallejo mencionó una denuncia del Ministerio de Economía por unos u$s40 millones comprometidos en la entidad.