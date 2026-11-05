6 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Paso a paso: cómo será el juicio político a Santiago Peña en Paraguay

La Cámara Alta seguirá una secuencia de cinco etapas: la acusación, defensa presidencial, evaluación de pruebas, alegatos y votación nominal. La primera ya se cumplió y la decisión podría conocerse este viernes, siempre que se complete el cronograma y se reúnan los 30 votos necesarios para destituir al mandatario.

Por
Durante su juicio político

Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo. 

Web

El Senado de Paraguay deberá completar cinco etapas para resolver el juicio político contra Santiago Peña, acusado por presunto mal desempeño en el marco de la crisis de Ueno Bank. La primera se cumplió este jueves 5 de noviembre, con la presentación formal de los cargos por parte de los diputados acusadores.

En Asunción, muchos manifestantes estafados por Ueno Bank apoyan el juicio político al presidente paraguayo, Santiago Peña. 
Te puede interesar:

Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político en Paraguay

La segunda etapa será la defensa de Peña o de sus abogados, prevista para este viernes 6 de noviembre a las 10 y sin límite de tiempo. Según el medio ABC, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, indicó que el mandatario fue notificado al cierre de la primera sesión y dispone de 12 horas para preparar su exposición.

El Senado de Paraguay recibirá este viernes a Santiago Peña para que ejerza su derecho a defensa.

El Senado de Paraguay recibirá este viernes a Santiago Peña para que ejerza su derecho a defensa.

Una vez concluida la defensa, los 45 senadores deberán analizar las pruebas entregadas por los diputados, en una tercera instancia que Núñez ubicó entre las 13 y las 14. La cuarta etapa corresponderá a los alegatos de las partes, antes del pronunciamiento definitivo del tribunal de la Cámara Alta.

La quinta y última etapa será una votación nominal de los 45 integrantes del Senado. Para declarar culpable a Peña y separarlo del cargo se necesitan 30 votos, equivalentes a dos tercios de la Cámara Alta. Según Núñez, el procedimiento podría concluir este viernes si se cumplen los plazos previstos.

Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político

El primer eje de acusaciones contra el presidente paraguayo apunta al presunto conflicto de intereses y a las llamadas "puertas giratorias". Los fiscales cuestionan que Santiago Peña conservara acciones en Ueno Holding y nombrara al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, extitular de Financiera Ueno. También objetan cambios normativos que, según el diputado Adrián Vaesken, debilitaron los controles sobre esos vínculos.

El segundo cargo refiere al manejo de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Según la acusación, los depósitos de la previsional en Ueno crecieron un 3.035% en veinte meses y superaron los 2,2 billones de guaraníes, con una exposición cercana al 11% de la cartera, por encima del límite legal del 10% por emisor.

El tercer señalamiento apunta a créditos por 743.784 millones de guaraníes otorgados a empresas vinculadas con el grupo empresarial, según los fiscales. El monto habría superado el límite legal del 20% del patrimonio del banco y alcanzado el 30%. El diputado Federico "Freddy" Franco afirmó que varias firmas compartían oficinas y tenían escasa capacidad de pago.

Los fiscales acusadores que presentaron los argumentos del juicio político a Santiago Peña.

Los fiscales acusadores que presentaron los argumentos del juicio político a Santiago Peña.

El cuarto eje denuncia un presunto enriquecimiento patrimonial mediante préstamos que los acusadores consideran incompatibles con los ingresos de Peña. Entre ellos mencionan créditos de Ueno por 3.548 millones de guaraníes vinculados con la construcción de su vivienda en San Bernardino, cuyo contrato habría alcanzado los u$s900.000, según documentos citados por los fiscales.

Por último, los fiscales atribuyen a Peña un deterioro de la confianza en el sistema financiero por la presunta falta de controles y la concentración de fondos públicos en Ueno. Como elemento adicional, Rocío Vallejo mencionó una denuncia del Ministerio de Economía por unos u$s40 millones comprometidos en la entidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enrique Riera siguió los pasos de Peña.

En medio del escándalo de Ueno Bank, también renunció el ministro del Interior de Paraguay

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que iniciará los pagos a los depositantes de Ueno Bank. 

El Banco Central de Paraguay anunció que comenzó a pagarle a los damnificados por Ueno Bank

play

Seguí en vivo la sesión del Senado de Paraguay

santiago pena aseguro que se presentara al juicio politico: colaborare con las instituciones

Santiago Peña aseguró que se presentará al juicio político: "Colaboraré con las instituciones"

José Luis Chilavert cruzó a los principales referentes del Partido Colorado.

"Cárcel para todos": el reclamo de José Luis Chilavert tras el colapso de Ueno Bank en Paraguay

La conductora paraguaya reveló que se quedaron con todo su dinero y el de su familia.

Dallys Ferreira reveló que perdió todos sus ahorros por el corralito en Paraguay: "Dan vergüenza"

Rating Cero

La confesión intima de Guido Suller: se colocó un chip sexual

La decisión hot que tomó Guido Süller por su novio de 22 años: "Ya no me da"

La revelación menos pensada: Flor Vigna aseguró que mantuvo a un exnovio y todas las miradas apuntaron a Nico Occhiato.

Flor Vigna aseguró que mantuvo a un exnovio y salpicó a Nico Occhiato con una frase letal: "Triunfan y se van"

Ronnie Wood bailando con Maradona, año 2006.

Ronnie Wood recordó sus alocadas noches con Maradona: "Nos íbamos de fiesta juntos y después nos olvidábamos de todo"

Emilia Mernes para el lanzamiento de su último tema.

Emilia Mernes reveló la verdad sobre su salida de Rombai: "No tuve mucha..."

Flor Vigna y una confesión intima.

Flor Vigna reveló que fue víctima de una estafa millonaria que la empujó a vender contenido en OnlyFans: "Perdí fuerte"

¿Qué puntaje le puso Mariano Martinez al look de casamiento de su ex?

No le quedó otra: Mariano Martínez reaccionó al ver las fotos de la boda de su ex, Lali Espósito, con Pedro Rosemblat

últimas noticias

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.

El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios"

Hace 25 minutos
En Asunción, muchos manifestantes estafados por Ueno Bank apoyan el juicio político al presidente paraguayo, Santiago Peña. 

Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político en Paraguay

Hace 32 minutos
Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo. 

Paso a paso: cómo será el juicio político a Santiago Peña en Paraguay

Hace 43 minutos
GPT-6 Cyber, un nuevo modelo optimizado para ciberseguridad superior a Astra en esa categoría.

OpenAI lanzó GPT-6 Cyber, una IA capaz de hallar fallas críticas de seguridad y crear parches

Hace 48 minutos
Enrique Riera siguió los pasos de Peña.

En medio del escándalo de Ueno Bank, también renunció el ministro del Interior de Paraguay

Hace 55 minutos