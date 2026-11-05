La pobreza dio un salto y trepó al 34,4% en el segundo trimestre de 2026 La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) advierte que los datos continúan la tendencia alcista de los dos trimestres anteriores, impactando a más de 10 millones de personas en áreas urbanas y profundizando la brecha socioeconómica. La indigencia subió al 8%. Por Agregar C5N en









El aumento en las tarifas y el empleo informal empujan a miles de familias a la vulnerabilidad. Redes sociales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que preocuparon a quienes siguen de cerca la pobreza en Argentina por el salto del deterioro socioeconómico en el país.

Durante el segundo trimestre de 2026, la pobreza escaló al 34,4% y la indigencia se ubicó en el 8%, superando no solo las marcas del trimestre anterior (30% y 7%), sino también los registros interanuales del mismo período de 2025 (31,4% y 6,9%).

Los resultados reflejan la suba de tres trimestres consecutivos y marcan un quiebre frente a la tendencia a la baja que había hasta mediados del año pasado. En términos cuantitativos, en los últimos doce meses unos 800 mil argentinos cayeron en la pobreza, de los cuales casi 300 mil pasaron a formar parte de la indigencia extrema.

Ya se encuentran disponibles las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (#EPH) para el 2° trimestre de 2026: https://t.co/3YZm2ZCmbO https://t.co/Xnv83zI9ME — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 4, 2026 Al hacer la proyección sobre los porcentajes de la población urbana relevada por la EPH, estimada en 30 millones de personas, los datos oficiales arrojan que más de 10 millones de ciudadanos argentinos viven en hogares urbanos pobres. Ninguno llega a cubrir la Canasta Básica Total (CBT).

Al extender la estimación sobre la totalidad de población del país -unos 46,7 millones de habitantes-, los sectores vulnerables alcanzan la cifra de 16 millones de personas, de las cuales 3,7 millones se encuentran en situación de indigencia, es decir que no tienen ingresos suficientes para la alimentación diaria.

Tarifas, informalidad y un piso estructural que no cede Los especialistas atribuyen la aceleración de la pobreza -que escaló al 34,4% y ya afecta a más de 16 millones de personas en Argentina- a la presión ejercida sobre los ingresos familiares por el aumento de las tarifas de servicios públicos y transporte, combinada con la expansión del empleo informal y de baja carga horaria. Los microdatos de la EPH del INDEC advierten que "más allá de las oscilaciones coyunturales, los datos vuelven a mostrar la persistencia de un núcleo estructural de pobreza cercano al 30% de la población y de pobreza extrema en torno al 10%", según dijo Agustín Salvia, referente del Observatorio de la UCA a Clarín.