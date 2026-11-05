6 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político en Paraguay

La presentación de los diputados reúne cinco ejes: presuntos conflictos de intereses, exposición de fondos previsionales, créditos a empresas vinculadas, beneficios patrimoniales y un supuesto deterioro de la confianza pública en el sistema financiero paraguayo.

Por
En Asunción

En Asunción, muchos manifestantes estafados por Ueno Bank apoyan el juicio político al presidente paraguayo, Santiago Peña. 

Web

El libelo acusatorio presentado por los diputados paraguayos reúne cinco ejes que derivaron en el juicio político contra Santiago Peña por presunto mal desempeño de sus funciones. Los fiscales sostienen que el mandatario favoreció intereses privados ligados al grupo empresarial, expuso fondos previsionales, permitió créditos irregulares y obtuvo beneficios patrimoniales que dañaron la confianza en el sistema financiero.

Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo. 
Te puede interesar:

Paso a paso: cómo será el juicio político a Santiago Peña en Paraguay

El primer eje cuestiona el conflicto de intereses y las llamadas "puertas giratorias": el libelo señala que Peña declaró acciones por 6.144 millones de guaraníes en Ueno Holding y nombró al frente del Banco Central del Paraguay (BCP) a Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, además de objetar la reforma de la ley que regula esos pases.

El segundo cargo refiere a la exposición de los fondos del IPS: los fiscales dijeron que las colocaciones en Ueno crecieron 3.035% en veinte meses y superaron los 2,2 billones de guaraníes, cerca del 11% de la cartera previsional y por encima del límite legal del 10%. Pedro Gómez habló del "dinero de los trabajadores".

El tercer eje apunta a créditos por 743.784 millones de guaraníes a firmas vinculadas, equivalentes al 30% del patrimonio de Ueno y superiores al tope legal del 20%, mientras Federico "Freddy" Franco afirmó que varias compañías compartían oficina en un mismo edificio y sintetizó: "Mismos dueños, mismos accionistas, mismos vínculos".

Los fiscales acusadores que presentaron los argumentos del juicio político a Santiago Peña.

Los fiscales acusadores que presentaron los argumentos del juicio político a Santiago Peña.

El cuarto apartado denuncia un presunto enriquecimiento patrimonial mediante "préstamos incompatibles". Los fiscales apuntan a dos créditos de Ueno por 3.548 millones de guaraníes para construir una vivienda en San Bernardino, valuada por Peña en u$s900.000, y cuotas mensuales estimadas en 239 millones de guaraníes, que consideraron incompatibles con sus ingresos oficiales.

El último cargo advierte sobre el deterioro de la confianza en el sistema financiero y el riesgo para los ahorristas por la concentración de fondos públicos y previsionales en Ueno, y Rocío Vallejo sumó la denuncia penal del Ministerio de Economía y Finanzas por esos recursos y mencionó unos "40 millones de dólares" en riesgo.

Paso a paso: cómo será el juicio político a Santiago Peña en Paraguay

El procedimiento contempla cinco etapas. La primera se cumplió este jueves 5, con el juramento de los 45 senadores como tribunal y la presentación formal de la acusación por parte de los diputados fiscales, que pidieron la destitución del mandatario y la remisión de los antecedentes a la Justicia.

La segunda instancia será la defensa de Peña o sus abogados, prevista para este viernes 6 a las 10 y sin límite de tiempo, tras una notificación formal al mandatario al cierre de la sesión que, según el presidente del Congreso paraguayo, Basilio Núñez, le otorgó 12 horas para preparar su descargo.

Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo.

Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo.

Después se evaluarán las pruebas presentadas por los diputados, en una tercera etapa prevista entre las 13 y las 14, y luego llegarán los alegatos. La quinta instancia será una votación nominal de los 45 senadores. Para destituir a Peña se necesitan 30 votos y la definición podría conocerse este viernes, si no hay demoras.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enrique Riera siguió los pasos de Peña.

En medio del escándalo de Ueno Bank, también renunció el ministro del Interior de Paraguay

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que iniciará los pagos a los depositantes de Ueno Bank. 

El Banco Central de Paraguay anunció que comenzó a pagarle a los damnificados por Ueno Bank

play

Seguí en vivo la sesión del Senado de Paraguay

santiago pena aseguro que se presentara al juicio politico: colaborare con las instituciones

Santiago Peña aseguró que se presentará al juicio político: "Colaboraré con las instituciones"

José Luis Chilavert cruzó a los principales referentes del Partido Colorado.

"Cárcel para todos": el reclamo de José Luis Chilavert tras el colapso de Ueno Bank en Paraguay

La conductora paraguaya reveló que se quedaron con todo su dinero y el de su familia.

Dallys Ferreira reveló que perdió todos sus ahorros por el corralito en Paraguay: "Dan vergüenza"

Rating Cero

La confesión intima de Guido Suller: se colocó un chip sexual

La decisión hot que tomó Guido Süller por su novio de 22 años: "Ya no me da"

La revelación menos pensada: Flor Vigna aseguró que mantuvo a un exnovio y todas las miradas apuntaron a Nico Occhiato.

Flor Vigna aseguró que mantuvo a un exnovio y salpicó a Nico Occhiato con una frase letal: "Triunfan y se van"

Ronnie Wood bailando con Maradona, año 2006.

Ronnie Wood recordó sus alocadas noches con Maradona: "Nos íbamos de fiesta juntos y después nos olvidábamos de todo"

Emilia Mernes para el lanzamiento de su último tema.

Emilia Mernes reveló la verdad sobre su salida de Rombai: "No tuve mucha..."

Flor Vigna y una confesión intima.

Flor Vigna reveló que fue víctima de una estafa millonaria que la empujó a vender contenido en OnlyFans: "Perdí fuerte"

¿Qué puntaje le puso Mariano Martinez al look de casamiento de su ex?

No le quedó otra: Mariano Martínez reaccionó al ver las fotos de la boda de su ex, Lali Espósito, con Pedro Rosemblat

últimas noticias

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.

El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios"

Hace 24 minutos
En Asunción, muchos manifestantes estafados por Ueno Bank apoyan el juicio político al presidente paraguayo, Santiago Peña. 

Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político en Paraguay

Hace 31 minutos
Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo. 

Paso a paso: cómo será el juicio político a Santiago Peña en Paraguay

Hace 42 minutos
GPT-6 Cyber, un nuevo modelo optimizado para ciberseguridad superior a Astra en esa categoría.

OpenAI lanzó GPT-6 Cyber, una IA capaz de hallar fallas críticas de seguridad y crear parches

Hace 47 minutos
Enrique Riera siguió los pasos de Peña.

En medio del escándalo de Ueno Bank, también renunció el ministro del Interior de Paraguay

Hace 54 minutos