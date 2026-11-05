Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político en Paraguay

La presentación de los diputados reúne cinco ejes: presuntos conflictos de intereses, exposición de fondos previsionales, créditos a empresas vinculadas, beneficios patrimoniales y un supuesto deterioro de la confianza pública en el sistema financiero paraguayo.

El libelo acusatorio presentado por los diputados paraguayos reúne cinco ejes que derivaron en el juicio político contra Santiago Peña por presunto mal desempeño de sus funciones. Los fiscales sostienen que el mandatario favoreció intereses privados ligados al grupo empresarial, expuso fondos previsionales, permitió créditos irregulares y obtuvo beneficios patrimoniales que dañaron la confianza en el sistema financiero.

El primer eje cuestiona el conflicto de intereses y las llamadas "puertas giratorias": el libelo señala que Peña declaró acciones por 6.144 millones de guaraníes en Ueno Holding y nombró al frente del Banco Central del Paraguay (BCP) a Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, además de objetar la reforma de la ley que regula esos pases.

El segundo cargo refiere a la exposición de los fondos del IPS: los fiscales dijeron que las colocaciones en Ueno crecieron 3.035% en veinte meses y superaron los 2,2 billones de guaraníes, cerca del 11% de la cartera previsional y por encima del límite legal del 10%. Pedro Gómez habló del "dinero de los trabajadores".

El tercer eje apunta a créditos por 743.784 millones de guaraníes a firmas vinculadas, equivalentes al 30% del patrimonio de Ueno y superiores al tope legal del 20%, mientras Federico "Freddy" Franco afirmó que varias compañías compartían oficina en un mismo edificio y sintetizó: "Mismos dueños, mismos accionistas, mismos vínculos".

El cuarto apartado denuncia un presunto enriquecimiento patrimonial mediante "préstamos incompatibles". Los fiscales apuntan a dos créditos de Ueno por 3.548 millones de guaraníes para construir una vivienda en San Bernardino, valuada por Peña en u$s900.000, y cuotas mensuales estimadas en 239 millones de guaraníes, que consideraron incompatibles con sus ingresos oficiales.

El último cargo advierte sobre el deterioro de la confianza en el sistema financiero y el riesgo para los ahorristas por la concentración de fondos públicos y previsionales en Ueno, y Rocío Vallejo sumó la denuncia penal del Ministerio de Economía y Finanzas por esos recursos y mencionó unos "40 millones de dólares" en riesgo.

Paso a paso: cómo será el juicio político a Santiago Peña en Paraguay

El procedimiento contempla cinco etapas. La primera se cumplió este jueves 5, con el juramento de los 45 senadores como tribunal y la presentación formal de la acusación por parte de los diputados fiscales, que pidieron la destitución del mandatario y la remisión de los antecedentes a la Justicia.

La segunda instancia será la defensa de Peña o sus abogados, prevista para este viernes 6 a las 10 y sin límite de tiempo, tras una notificación formal al mandatario al cierre de la sesión que, según el presidente del Congreso paraguayo, Basilio Núñez, le otorgó 12 horas para preparar su descargo.

Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo. Web

Después se evaluarán las pruebas presentadas por los diputados, en una tercera etapa prevista entre las 13 y las 14, y luego llegarán los alegatos. La quinta instancia será una votación nominal de los 45 senadores. Para destituir a Peña se necesitan 30 votos y la definición podría conocerse este viernes, si no hay demoras.