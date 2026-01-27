Por qué enero 2026 se despide con un fin de semana largo: quiénes pueden disfrutar el feriado Conocer por qué se da y quiénes podrán disfrutarlo es fundamental para no dejar pasar una de las primeras grandes pausas del calendario. Por + Seguir en







Conocé más sobre el finde XL que aparece para despedir enero

El 30 de enero no es feriado nacional, sino una fecha conmemorativa local.

Se celebra el aniversario de la fundación de Florencio Varela.

Es un feriado municipal que no rige en el resto del país ni en toda la provincia.

Este tipo de feriados existen en muchos municipios por fechas históricas propias. Solo alcanza a quienes viven o trabajan en Florencio Varela y a quienes adhieran a la medida. El cierre de enero de 2026 llega con una noticia que muchos ya están marcando en el calendario: el mes se despide con un fin de semana largo que abre la puerta a una escapada, un descanso extra o simplemente a cortar la rutina. Los feriados, que caen en los últimos días del mes, genera expectativa tanto en quienes planean viajar como en los que buscan aprovechar unos días más de pausa antes de retomar a pleno el ritmo del año.

La particularidad de este descanso extendido tiene que ver con cómo cae la fecha en el calendario y con el tipo de feriado que se conmemora. No se trata solo de un día libre aislado, sino de una combinación que permite armar varios días consecutivos sin actividad laboral para un sector importante de la población. Como suele ocurrir en estos casos, surgen dudas sobre a quiénes alcanza exactamente el beneficio y si se trata de un feriado nacional o con alcance limitado.

Por qué será feriado el viernes 30 de enero y quiénes tendrán fin de semana largo feriado-2024-argentinajpg El descanso del 30 de enero no está incluido dentro del calendario nacional de feriados, ya que se trata de una conmemoración de alcance local.

En este caso, la fecha recuerda el aniversario de la fundación de Florencio Varela y fue establecida como feriado municipal por el propio distrito. Por ese motivo, no se aplica en el resto del país ni tampoco en toda la provincia de Buenos Aires. Este tipo de jornadas son comunes en muchos municipios, que suelen declarar días no laborables para celebrar hitos históricos o la creación de la ciudad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre