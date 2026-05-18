18 de mayo de 2026 Inicio
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Estas dos importantes asignaciones de ANSES tienen un cambio clave para junio 2026: cuáles son

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los montos que reciben ciertos beneficiarios para este mes y el entrante.

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Cambios importantes en dos asignaciones de ANSES  para junio 2026.

Cambios importantes en dos asignaciones de ANSES  para junio 2026.

  • ANSES aplicó nuevos valores a dos ayudas económicas para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Las modificaciones alcanzan a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

  • La medida busca mejorar los ingresos mensuales de las familias con niños.

  • El valor se actualizó en mayo y también impactará en junio.

ANSES mejoró los valores de estas dos ayudas económicas y comenzarán a aplicarse a partir de junio junto con el ajuste mensual por movilidad. La medida beneficia a titulares de la AUH, a quienes reciben la Asignación por Embarazo y a madres de siete hijos o más que cobran Pensiones No Contributivas.

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Luego de la actualización, la Tarjeta Alimentar recibió un aumento del 38% con respecto a meses anteriores. Además, también se mejoró el monto total del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que ahora se sitúa en los $53.290 por cada menor de tres años.

Con estos cambios, las familias que perciben la AUH cobrarán montos mayores según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar:

  • Los hogares con un hijo recibirán $72.250.

  • Los hogares con dos obtendrán $113.299.

  • Los hogares con tres o más hijos cobrarán $149.425.

El pago se deposita de manera automática junto al calendario habitual de ANSES, por lo que no hace falta realizar trámites adicionales ni inscribirse nuevamente.

ANSES

Qué monto puede recibir una familia con ANSES en junio 2026

Tras estas actualizaciones, los ingresos totales de una familia beneficiaria pueden superar los $200.000 si se combinan la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

En casos donde la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica la retención del 20% sobre la AUH, una familia con un hijo menor de tres años recibe aproximadamente $85.204 por la asignación, $72.250 por Tarjeta Alimentar y $53.290 por Complemento Leche. Conformando así un ingreso mensual que ronda los $210.744.

Por otra parte, si se toma el valor completo de la Asignación Universal por Hijo, sin descontar la retención que luego se recupera presentando la Libreta AUH, el monto sube a $106.500. Si se suma el resto de las asistencias el total mensual puede llegar a $232.045.

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