Este feriado inesperado hará que la última semana de enero 2026 comience con fin de semana largo: cuál es

Un asueto local permitirá a un grupo de trabajadores disfrutar de tiempo libre extra, mientras el calendario oficial distingue entre feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos que ordenan los descansos a lo largo del año.
Un feriado inesperado hará que la última semana de enero de 2026 arranque con un fin de semana largo, lo que permitirá a un grupo de trabajadores disfrutar de un descanso extendido en plena temporada de verano, ¿cuál es y a quiénes alcanza?
Aunque no se trata de un asueto nacional, miles de personas podrán aprovechar este descanso para realizar una escapada, participar de celebraciones locales o simplemente cortar con la rutina laboral en el mes más intenso del verano.
Se trata del lunes 26 de enero, una jornada no laborable confirmada que generará un receso de tres días consecutivos para quienes estén alcanzados por la medida.
Por qué es feriado el 26 de enero y quiénes tendrán fin de semana largo
El lunes 26 de enero es feriado por el aniversario fundacional de la localidad de Salto, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un feriado local, no nacional, decretado en conmemoración de la creación de la ciudad.
Gracias a que la fecha cae lunes, las personas alcanzadas podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 24 hasta el lunes 26 de enero inclusive.
Tendrán fin de semana largo: los trabajadores del sector público de la localidad de Salto, con cese total de actividades
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
Jueves 1° de enero: Año Nuevo
Lunes 16 de febrero: Carnaval
Martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)