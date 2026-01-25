25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Este feriado inesperado hará que la última semana de enero 2026 comience con fin de semana largo: cuál es

Un asueto local permitirá a un grupo de trabajadores disfrutar de tiempo libre extra, mientras el calendario oficial distingue entre feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos que ordenan los descansos a lo largo del año.

Por
Un feriado inesperado hará que la última semana de enero de 2026 arranque con un fin de semana largo

Un feriado inesperado hará que la última semana de enero de 2026 arranque con un fin de semana largo

  • Un descanso extra confirmado para el cierre de enero
  • Permite organizar una escapada en plena temporada de verano
  • Forma parte del calendario de asuetos locales
  • Se diferencia de los feriados nacionales inamovibles y trasladables

Un feriado inesperado hará que la última semana de enero de 2026 arranque con un fin de semana largo, lo que permitirá a un grupo de trabajadores disfrutar de un descanso extendido en plena temporada de verano, ¿cuál es y a quiénes alcanza?

El lunes 26 de enero será feriado en la localidad de Salto, que tendrá un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio del mes más fuerte de la temporada alta de verano.
Te puede interesar:

Se extiende el fin de semana largo: por qué es feriado el 26 de enero y quiénes lo pueden disfrutar

Aunque no se trata de un asueto nacional, miles de personas podrán aprovechar este descanso para realizar una escapada, participar de celebraciones locales o simplemente cortar con la rutina laboral en el mes más intenso del verano.

Se trata del lunes 26 de enero, una jornada no laborable confirmada que generará un receso de tres días consecutivos para quienes estén alcanzados por la medida.

feriado

Por qué es feriado el 26 de enero y quiénes tendrán fin de semana largo

El lunes 26 de enero es feriado por el aniversario fundacional de la localidad de Salto, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un feriado local, no nacional, decretado en conmemoración de la creación de la ciudad.

Gracias a que la fecha cae lunes, las personas alcanzadas podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 24 hasta el lunes 26 de enero inclusive.

Tendrán fin de semana largo: los trabajadores del sector público de la localidad de Salto, con cese total de actividades

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los feriados que traerá el 2026

Cuáles son todos los fines de semana largos que tiene confirmado el 2026

Este será el último fin de semana largo de enero antes del próximo feriado nacional.

Será feriado el lunes 26 de enero: a qué se debe y quiénes tienen fin de semana largo en 2026

Confirman que será feriado el viernes 30 de enero.

Confirman que será feriado el viernes 30 de enero: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

Existe 1 mes donde no habrá Feriados a nivel nacional

Para anotar: este es el mes del 2026 que no tendrá feriados ni fines de semana largos

El feriado de carnaval permite planificar viajes, escapadas cortas o simplemente una pausa extendida en pleno verano.

¿Lunes y martes o jueves y viernes? Qué días son feriados por Carnaval y como se arma el fin de semana largo en 2026

Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva.

Este feriado cortará la tercera semana de enero 2026 de forma sorpresiva: cuál es

Rating Cero

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
play

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.
play

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Hace 7 minutos
Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

Hace 16 minutos
play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Hace 24 minutos
En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Hace 25 minutos
play
La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.

Video: documentaron por primera vez relaciones sexuales entre ballenas macho adultas en Uruguay

Hace 27 minutos