Este feriado inesperado hará que la última semana de enero 2026 comience con fin de semana largo: cuál es

Un feriado inesperado hará que la última semana de enero de 2026 arranque con un fin de semana largo

Un descanso extra confirmado para el cierre de enero

Permite organizar una escapada en plena temporada de verano

Forma parte del calendario de asuetos locales

Un feriado inesperado hará que la última semana de enero de 2026 arranque con un fin de semana largo, lo que permitirá a un grupo de trabajadores disfrutar de un descanso extendido en plena temporada de verano, ¿cuál es y a quiénes alcanza?

Aunque no se trata de un asueto nacional, miles de personas podrán aprovechar este descanso para realizar una escapada, participar de celebraciones locales o simplemente cortar con la rutina laboral en el mes más intenso del verano.

Se trata del lunes 26 de enero, una jornada no laborable confirmada que generará un receso de tres días consecutivos para quienes estén alcanzados por la medida.

feriado Por qué es feriado el 26 de enero y quiénes tendrán fin de semana largo El lunes 26 de enero es feriado por el aniversario fundacional de la localidad de Salto, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un feriado local, no nacional, decretado en conmemoración de la creación de la ciudad.

Gracias a que la fecha cae lunes, las personas alcanzadas podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 24 hasta el lunes 26 de enero inclusive.

Tendrán fin de semana largo: los trabajadores del sector público de la localidad de Salto, con cese total de actividades Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre