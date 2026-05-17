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Quini 6: los resultados del sorteo 3.374 del domingo 17 de mayo de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo del domingo 17 de mayo de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 17 de mayo de 2026.

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El sorteo 3.374 del Quini 6 de este domingo 17 de mayo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 17 de mayo de 2026

Números ganadores: 6 - 23 - 29 - 30 - 32 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $2.225.219.170

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $2.268.858

4 aciertos: 1.116 ganadores. Premio: $12.198

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 17 de mayo de 2026

Números ganadores: 1 - 6 - 11 - 17 - 40 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $1.491.772.464

5 aciertos: 32 ganadores. Premio: $1.418.036

4 aciertos: 2380 ganadores Premio: $5.719

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 17 de mayo de 2026

Números ganadores: 2 - 8 - 10 - 20 - 41 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $5.715.115.088

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 17 de mayo de 2026

Números ganadores: 12 - 13 - 14 - 15 - 22 - 35

5 aciertos: 42 ganadores. Premio: $9.695.590

Pozo extra: resultado del domingo 17 de mayo de 2026

Números ganadores: 6 - 26 - 29 - 30 - 32 - 44 - 1 - 11 - 17 - 40 - 42 - 2 - 8 - 10 - 20 - 41 - 43

1900 ganadores. Premio: $81.579

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.375 del Quini 6 se realizará el miércoles 20 de mayo a las 21:15. Pozo estimado: $10.850.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.

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