18 de mayo de 2026 Inicio
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Elecciones en Andalucía: ganó el PP y el PSOE tuvo el peor resultado de su historia

El Partido Popular, con Juanma Moreno de candidato, cosechó 53 diputados, pero perdió la mayoría absoluta y quedó sujeto a una negociación con la ultraderecha para asegurar la gobernabilidad en el territorio español. El PSOE registró el peor resultado de su historia en la región.

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Juanma Moreno

Juanma Moreno, actual presidente de la comunidad autónoma de Andalucía.

El presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, Juanma Moreno, ganó las elecciones regionales celebradas este domingo al frente del Partido Popular (PP), pero perdió la mayoría absoluta. La agrupación de centroderecha cosechó 53 diputados y quedó sujeta a una negociación obligatoria con Vox para asegurar la gobernabilidad en el territorio español.

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El Parlamento andaluz cuenta con 109 bancas en total, por lo que el piso legal para legislar sin alianzas requiere un mínimo de 55 legisladores. El espacio ultraderechista Vox alcanzó 15 escaños en la votación y se transformó en la llave para destrabar la investidura del candidato oficialista, tras advertir que "no se iban a abstener" de manera gratuita en el recinto.

La jornada electoral dejó un panorama crítico para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado a nivel regional por María Jesús Montero. La histórica fuerza de centroizquierda sufrió un desplome institucional al registrar el peor resultado de su historia en la región con apenas 28 bancas, dos menos respecto de los comicios pasados.

Por el contrario, las agrupaciones de la izquierda andalucista sumaron posiciones en el nuevo mapa político. La coalición Adelante Andalucía consolidó una subida significativa al pasar de dos a 8 diputados, mientras que el frente Por Andalucía —compuesto por agrupaciones afines a Podemos y Sumar— retuvo las 5 bancas que poseía.

El PP consolidó su triunfo en las ocho provincias de la región sureña con el 41% de los votos totales. En su discurso frente a la militancia tras el cierre del escrutinio general, Moreno manifestó que los ciudadanos dictaminaron que a su partido le corresponde "formar gobierno y gobernar", y ratificó el rumbo de su gestión.

El mandatario andaluz valoró el crecimiento del caudal de apoyo en las urnas al señalar que el espacio sumó 150.000 voluntades en comparación con la última convocatoria a las urnas. Moreno concluyó su intervención ante los simpatizantes con un agradecimiento a la estructura partidaria nacional y afirmó que los electores le otorgaron "un mandato claro, y creo que definitivo: que sigamos transformando Andalucía".

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