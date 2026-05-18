18 de mayo de 2026 Inicio
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Este es el pago extra de más de $200.000 que ANSES entrega para jubilados en junio 2026

El organismo de previsión social otorga un ingreso complementario a mitad de año, el medio aguinaldo, destinado a todos sus beneficiarios.

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De qué se trata el ingreso adicional que otorga ANSES a todos los jubilados en junio. 

De qué se trata el ingreso adicional que otorga ANSES a todos los jubilados en junio. 

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  • ANSES confirmó que todos los jubilados cobrarán el medio aguinaldo en junio 2026 junto con sus haberes habituales.
  • El extra mínimo será de $201.666 para quienes perciben la jubilación mínima tras el aumento del 2,58%.
  • Los jubilados que cobran la mínima también recibirán el bono de $70.000 que sigue vigente este mes.
  • El calendario de pagos se organizará por terminación de DNI y comenzará el 8 de junio.

ANSES confirmó que en junio 2026 todos los jubilados van a recibir un pago extra que superará los $200.000 en los casos de quienes cobran la mínima. El monto corresponde al medio aguinaldo, un ingreso que se paga dos veces por año y que alcanza a todos los beneficiarios del sistema previsional.

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La medida llega junto con el aumento del 2,58% previsto para junio, porcentaje que se calcula según el último dato de inflación. Con esa actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $403.332 y el aguinaldo mínimo quedará fijado en $201.666.

En el caso de los jubilados que perciben los haberes más bajos, además seguirá vigente el bono extraordinario de $70.000. De esta manera, entre jubilación, aguinaldo y refuerzo, ningún beneficiario cobrará menos de $674.977 durante junio.

De qué se trata el extra para jubilados de ANSES en junio 2026

El pago adicional que recibirán los jubilados corresponde al Sueldo Anual Complementario, más conocido como aguinaldo. Este ingreso equivale al 50% del mejor haber mensual cobrado durante el primer semestre del año.

Como en junio impactará el nuevo aumento para jubilados, ese valor actualizado será el que se tome como referencia para calcular el medio aguinaldo. Por ese motivo, quienes cobran la mínima accederán a un extra de al menos $201.666, aunque el monto puede ser mayor para quienes tienen haberes más altos. Desde ANSES aclararon que este beneficio alcanza a todos los jubilados y pensionados, sin importar el monto mensual que perciban.

ANSES JUBILADOS Refuerzo julio

Cuándo se paga el aguinaldo para jubilados de ANSES en junio 2026

El organismo previsional informó que el aguinaldo se depositará junto con los haberes mensuales y el bono, respetando el calendario habitual organizado por terminación de DNI.

Para jubilados que cobran la mínima, el cronograma comenzará el lunes 8 de junio para documentos terminados en 0 y finalizará el lunes 22 de junio para terminados en 9. En tanto, quienes cobran más que la mínima recibirán sus pagos entre el 23 y el 29 de junio, también según la finalización del DNI.

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