River vs. Belgrano: una final con todo el morbo, a 15 años del histórico descenso millonario

El equipo de Eduardo Coudet y el de Ricardo Zielinski definirán el título en Córdoba, por lo que el partido reavivó el recuerdo del descenso del Millonario contra el Pirata a la B Nacional por primera vez en su historia.

River y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura 2026 después de que derrotaran a Rosario Central y Argentinos Juniors por penales, respectivamente. El partido, que se llevará adelante el 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, reavivó el recuerdo del histórico descenso a la Primera B Nacional del Millonario contra el Pirata, que se produjo en 2011 y que representó la única vez que perdió la categoría.

Aquel encuentro entre el conjunto de Núñez y Belgrano se disputó el 26 de junio de 2011 en el Monumental, en el marco del partido de vuelta de la Promoción. En la ida, el conjunto cordobés se había impuesto 2-0 con goles de César Mansanelli de penal y César Pereyra en el Estadio Gigante de Alberdi.

El cruce en Núñez escribió una de las páginas más oscuras en la historia de River. El equipo por aquel entonces entrenado por Juan José López debía remontar la derrota por dos goles en Córdoba, pero empató 1-1 con tantos de Mariano Pavone para el Millonario y de Guillermo Farré para el Pirata. Previamente, River había tenido un penal a favor, que desperdició el exfutbolista de Estudiantes ya que fue contenido por el arquero Juan Carlos Olave.

El conjunto de Núñez buscó equiparar la serie, pero el árbitro Sergio Pezzotta suspendió el partido sobre el final por los incidentes en las tribunas protagonizados por los hinchas. De esta manera, River descendió por primera vez en su historia y disputó la Primera B Nacional hasta que ascendió a la máxima categoría el 23 de junio de 2012, después de que venciera 2-0 a Almirante Brown con un doblete de David Trezeguet.

Ahora, el Millonario y el Pirata volverán a cruzarse en un duelo clave, ya que buscarán el título en la final del Apertura. River volverá a toparse con el entrenador Ricardo Zielinski , el mediocampista Franco Vázquez y Olave, quien es uno de los ayudantes del DT.

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El último partido entre River y Belgrano

El último encuentro entre ambos equipos se produjo el 5 de abril, cuando River derrotó 3-0 a Belgrano en el estadio Monumental por la fecha 13 del torneo Apertura 2026. Tomás Galván convirtió un doblete para el Millonario, mientras que Facundo Colidio anotó el gol restante.

En el primer tiempo, River comenzó con una superioridad colectiva especialmente a través de las intervenciones de Fausto Vera y Galván, por lo que expuso una alta intensidad en el juego para encontrar espacios en Belgrano, que tuvo dificultades para recuperar la pelota y contraatacar con nitidez. En este marco, el Millonario tuvo varias situaciones de gol: Sebastián Driussi remató cruzado y la pelota pegó en el palo y Matías Viña sorprendió con un disparo dentro del área que se fue afuera.

En tal sentido, Driussi buscó su revancha con una buena jugada y un remate de tres dedos, que se fue desviado. No obstante, luego el conjunto de Ricardo Zielinski creció con las apariciones de Franco Vázquez, quien fue su mejor futbolista en la primera parte, y Lucas Zelarayán, por lo que el Mudo tuvo una posibilidad para convertir pero su tiro no tuvo buena dirección.

En tanto, el conjunto de Núñez respondió con un remate de Driussi bloqueado por Thiago Cardozo. El delantero de 30 años fue, por amplio margen, el jugador del Millonario con mayores ocasiones para anotar. Luego, Alexis Maldonado buscó con un cabezazo que Santiago Beltrán desvió con una gran reacción, mientras que Rivero intentó abrir el marcador después de un tiro libre de Galván.

El primer gol de River se produjo a los 36 minutos, cuando Galván aprovechó un rebote dado por Cardozo luego de un remate por Driussi y definió con el arco libre. De esta manera, convirtió su primer gol en el Millonario. Después, Facundo Colidio disparó de zurda desde afuera del área pero su intento salió desviado.

En tanto, en el complemento, los de Coudet volvieron a marcar un amplio dominio de la pelota, mientras que Belgrano, nuevamente, manifestó inconvenientes para quitarle el balón al Millonario e incluso tuvo momentos con un juego pasivo. En esta línea, Vera tuvo una situación para convertir el segundo gol de River con un disparo que se fue muy desviado.

La falta de reacción del equipo cordobés fue aprovechada por River a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Colidio amplió la ventaja de cabeza después de un centro de Juan Cruz Meza, quien ingresó desde el banco de suplentes. De esta forma, el exjugador de Tigre volvió a anotar un gol después de varios encuentros, ya que su último tanto había sido en julio de 2025 contra Instituto.

El gol del elenco de Coudet fue un nuevo golpe para Belgrano, que no logró levantarse. Por su parte, el Millonario, sin dejar de apretar el acelerador, priorizó dominar la pelota con el resultado favorable. La única ocasión nítida para el Pirata fue mediante Zelarayán después de una buena jugada colectiva, en la que disparó sin buena dirección frente a Beltrán.

Cuando parecía que los de Zielinski insinuaban una recuperación, Galván selló el 3-0 con un disparo cruzado después de un pase exquisito de Aníbal Moreno.