Confirman que será feriado el lunes 2 de febrero: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

El asueto permitirá un descanso extendido de tres días en plena temporada de verano.

Se esperan actividades culturales y religiosas durante el fin de semana.

  • Se confirmó un nuevo día de descanso que generará un fin de semana largo a comienzos de febrero.
  • El asueto permitirá cortar la rutina en plena temporada de verano.
  • La jornada beneficiará a trabajadores del sector público y, de forma opcional, al privado.
  • La fecha está vinculada a celebraciones tradicionales y patronales.

Confirman que será feriado el lunes 2 de febrero: un grupo de trabajadores podrán disfrutar días libres durante la primera semana de febrero de 2026, luego de que se confirmara que habrá asueto en dos localidades de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo?

Un feriado inesperado hará que la última semana de enero de 2026 arranque con un fin de semana largo
Si bien no se trata de un feriado nacional, la medida beneficiará a miles de personas que podrán aprovechar la jornada para una mini escapada o un respiro antes de retomar la rutina laboral.

Durante el fin de semana largo se prevén actividades culturales, religiosas y gastronómicas, en el marco de las celebraciones tradicionales.

Por qué es feriado el lunes 2 de febrero y quiénes tienen fin de semana largo en 2026

El feriado del lunes 2 de febrero fue decretado por la celebración de la Santa Patrona Nuestra Señora de la Candelaria en dos ciudades bonaerenses:

  • Guaminí, ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires.
  • Ayacucho, cabecera del partido homónimo.

En ambas localidades, el asueto alcanza al sector público, mientras que para el sector privado será no laborable optativo, según dispongan los empleadores. De esta manera, quienes estén alcanzados por la medida contarán con un descanso de tres días consecutivos: sábado 31 de enero, domingo 1 y lunes 2 de febrero.

El feriado beneficia principalmente a:

  • Trabajadores del sector público de Guaminí y Ayacucho.
  • Empleados del sector privado que reciban el día libre por parte de sus empleadores.
  • Comerciantes y prestadores turísticos de ambas localidades, debido al movimiento interno por los festejos patronales.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nacional fue el 1° de enero por Año Nuevo. El próximo descanso a nivel país llegará en febrero, con el fin de semana largo de Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El Gobierno nacional ya confirmó el calendario oficial de feriados para 2026, que incluye jornadas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.

Feriados inamovibles

  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. 

Qué fue de la vida de Psy, el cantante de Gangnam Style: pocos conocen su presente

El evento, conocido como el desafío de la muerte por su altísimo riesgo, iba a realizarse el viernes, pero tuvo que ser postergado 24 horas por causa de las condiciones climáticas, que no garantizaban el contexto óptimo para la transmisión.
Como se hizo Rascacielos en vivo, la propuesta de Netflix que sorprendió a todos y fue de lo más visto

La impresionante transformación de Millie Bobby Brown a lo largo de su vida: distintos looks

John Cena protagoniza junto a Alison Brie. 
La imperdible película de Netflix que dura menos de 2 horas y actúa John Cena

Fátima Florez y Javier Milei.
Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..."

