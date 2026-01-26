Confirman que será feriado el lunes 2 de febrero: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo El asueto permitirá un descanso extendido de tres días en plena temporada de verano. Por + Seguir en







Se esperan actividades culturales y religiosas durante el fin de semana.

Se confirmó un nuevo día de descanso que generará un fin de semana largo a comienzos de febrero.

El asueto permitirá cortar la rutina en plena temporada de verano.

La jornada beneficiará a trabajadores del sector público y, de forma opcional, al privado.

La fecha está vinculada a celebraciones tradicionales y patronales. Confirman que será feriado el lunes 2 de febrero: un grupo de trabajadores podrán disfrutar días libres durante la primera semana de febrero de 2026, luego de que se confirmara que habrá asueto en dos localidades de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo?

Si bien no se trata de un feriado nacional, la medida beneficiará a miles de personas que podrán aprovechar la jornada para una mini escapada o un respiro antes de retomar la rutina laboral.

Durante el fin de semana largo se prevén actividades culturales, religiosas y gastronómicas, en el marco de las celebraciones tradicionales.

ruta Por qué es feriado el lunes 2 de febrero y quiénes tienen fin de semana largo en 2026 El feriado del lunes 2 de febrero fue decretado por la celebración de la Santa Patrona Nuestra Señora de la Candelaria en dos ciudades bonaerenses:

Guaminí , ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

, ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Ayacucho, cabecera del partido homónimo. En ambas localidades, el asueto alcanza al sector público, mientras que para el sector privado será no laborable optativo, según dispongan los empleadores. De esta manera, quienes estén alcanzados por la medida contarán con un descanso de tres días consecutivos: sábado 31 de enero, domingo 1 y lunes 2 de febrero.

El feriado beneficia principalmente a: Trabajadores del sector público de Guaminí y Ayacucho.

Empleados del sector privado que reciban el día libre por parte de sus empleadores.

Comerciantes y prestadores turísticos de ambas localidades, debido al movimiento interno por los festejos patronales. ¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina? El último feriado nacional fue el 1° de enero por Año Nuevo. El próximo descanso a nivel país llegará en febrero, con el fin de semana largo de Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El Gobierno nacional ya confirmó el calendario oficial de feriados para 2026, que incluye jornadas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Feriados inamovibles Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio