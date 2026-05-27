27 de mayo de 2026 Inicio
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Tragedia en Aeroparque: quién era el operario que murió por causas que se investigan

Integraba la empresa MaxiSeguridad y falleció mientras se encontraba en una sala técnica. Otro trabajador fue internado, aunque permanece fuera de peligro.

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El hecho se produjo en Aeroparque Jorge Newbery.

El hecho se produjo en Aeroparque Jorge Newbery.

Un accidente laboral en el Aeroparque Jorge Newbery provocó la muerte de un operario tercerizado. El hecho ocurrió en una sala técnica del primer piso, donde dos trabajadores realizaban tareas de mantenimiento. Se investigan las causas de la muerte.

Cristian Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina. 
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La víctima fatal fue identificada con las iniciales F.G, mientras que otro trabajador también resultó herido. En tanto, se informó que la víctima trabajaba en la empresa MaxiSeguridad y el hecho ocurrió manipulando un tubo de gas para extinción de incendios de tamaño voluminoso. Además, aclararon que no hubo explosión.

Aeroparque paro 9/5
El hecho se produjo en Aeroparque Jorge Newbery.

El hecho se produjo en Aeroparque Jorge Newbery.

Los operarios se encontraban realizando tareas de mantenimiento de los tubos de dióxido de carbono. Si bien el personal médico acudió para asistir a las víctimas, uno de los trabajadores falleció.

Por otra parte, la Fiscalía interviniente ordenó el resguardo del área, el traslado del cuerpo y el secuestro de las prendas de vestir. A su vez, se dispuso la toma de declaraciones testimoniales al personal del lugar y a los empleados de Maxiseguridad.

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