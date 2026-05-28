28 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno prorrogó el subsidio extra de gas para junio y ajustó el de electricidad

La Secretaría de Energía extendió la bonificación y fijó un nuevo porcentaje de descuento en el marco del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

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El Gobierno implementó cambios en los subsidios al gas y la electricidad.

El Gobierno implementó cambios en los subsidios al gas y la electricidad.

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El Gobierno extendió hasta junio la bonificación adicional del 25% en las tarifas de gas y fijó un nuevo porcentaje de descuento para la electricidad, ambas medidas destinadas a los hogares inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

De acuerdo a las modificaciones en el régimen de Zona Fría, millones de usuarios perderán los subsidios al gas. 
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La medida se implementó a través de la Resolución 121/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, María Carmen Tettamanti.

El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, creado en diciembre de 2025 con el objetivo de unificar y reorientar los subsidios energéticos hacia los sectores de menores ingresos, reemplazó al sistema anterior de subsidios generalizados y establece bonificaciones diferenciadas según el nivel socioeconómico de los usuarios.

Las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y otras organizaciones sin fines de lucro también quedan alcanzadas por las bonificaciones previstas en la resolución.

Gas: se mantiene el 25% de bonificación extraordinaria

Para los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes beneficiarios del SEF, la resolución prorroga al mes de junio la bonificación adicional del 25% que ya había estado vigente en mayo. La justificación oficial apunta al aumento de la demanda por las bajas temperaturas y a la mayor necesidad de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles alternativos, cuyos precios están expuestos a la volatilidad internacional.

Esta bonificación extraordinaria se suma a la general que el régimen SEF ya contempla en forma permanente, según lo establecido en el decreto que creó el sistema a fines de 2025.

Electricidad: sube levemente el porcentaje adicional

En el caso de la energía eléctrica, la medida reemplaza el descuento adicional del 10,67% que estaba previsto para junio por uno levemente mayor: 11,97%, aplicable sobre un consumo base de 300 kilovatios hora (kWh) mensuales para usuarios residenciales. El ajuste busca compensar, parcialmente, el mayor uso de calefacción eléctrica en los hogares durante los meses fríos.

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