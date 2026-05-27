"Sos mía o de nadie": detuvieron al hombre que violó la perimetral y atacó a su expareja en Tucumán

Carlos Luciano Nieva protagonizó un violento episodio en Concepción, Tucumán, cuando se abalanzó sobre el auto de su expareja al grito de "¡Sos mía o de nadie!", desatando el terror de ella y de su acompañante. El hombre de 35 años ya había sido denunciado por violencia de género y contaba con una orden de alejamiento.
Este miércoles fue detenido en la ciudad de Concepción, Tucumán. Nieva estaba siendo buscado desde hacía tres días, acusado de haber violado una orden de restricción y de intentar dañar el parabrisas del vehículo en el que se encontraba su expareja, identificada como Micaela Calderón.
La víctima denunció haber sido acosada y violentada por Carlos Luciano Nieva, con quien tuvo una relación cuando ella tenía 16 años. Tras años sin contacto, el hombre reapareció hace dos y comenzó a hostigarla. Según consta en la denuncia, el hombre seguía sus movimientos, la buscaba en los lugares que frecuentaba y la acosaba mediante perfiles falsos y distintos números de teléfono.
En primera instancia, fueron mensajes aislados y el acoso fue escalando hasta transformarse en amenazas de muerte y episodios de violencia.
En febrero de este año, la denunciante presentó un oficio formal y la Justicia dictó una medida de alejamiento, que Nieva incumplió reiteradamente. El ataque más violento ocurrió este domingo a la madrugada, cuando la interceptó y se subió al capot del auto que ella manejaba-
El video del hecho se viralizó y permitió que la Policía tucumana lo localizara y detuviera. Actualmente permanece bajo custodia en una comisaría de Concepción, mientras avanza la investigación por los múltiples hechos de violencia denunciados.
"Sos mía o de nadie"
En las escalofriantes imágenes que se viralizaron en redes sociales se escucha a una de las mujeres dentro del auto pedir ayuda desesperada: "¡Llamá a la Policía!", mientras el agresor, trepado sobre el capó, golpea con fuerza el parabrisas e intenta detener la marcha.
Desde el interior del auto se escuchaban los gritos de pánico y el llanto de las jóvenes. "¡Pará, pará!", le pedían desesperadas mientras intentaban escapar.
La causa quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos de Género contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Jorge Echayde, mientras se espera que la Justicia avance con nuevas medidas tras el incumplimiento de la perimetral por parte del atacante y la gravedad de las amenazas perpetradas hacia la mujer y su acompañante.