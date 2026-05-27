27 de mayo de 2026 Inicio
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"Sos mía o de nadie": detuvieron al hombre que violó la perimetral y atacó a su expareja en Tucumán

Carlos Luciano NIeva se trepó al auto en el que viajaba la víctima y golpeó el parabrisas para intentar detenerlo. El hombre de 35 años, que era buscado por la Policía desde hacía tres días, ya contaba con una denuncia y debía cumplir con una orden de alejamiento.

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Un hombre con restricción perimetal persiguió a su expareja y se lanzó sobre su auto. 

Un hombre con restricción perimetal persiguió a su expareja y se lanzó sobre su auto. 

Carlos Luciano Nieva protagonizó un violento episodio en Concepción, Tucumán, cuando se abalanzó sobre el auto de su expareja al grito de "¡Sos mía o de nadie!", desatando el terror de ella y de su acompañante. El hombre de 35 años ya había sido denunciado por violencia de género y contaba con una orden de alejamiento.

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Este miércoles fue detenido en la ciudad de Concepción, Tucumán. Nieva estaba siendo buscado desde hacía tres días, acusado de haber violado una orden de restricción y de intentar dañar el parabrisas del vehículo en el que se encontraba su expareja, identificada como Micaela Calderón.

La víctima denunció haber sido acosada y violentada por Carlos Luciano Nieva, con quien tuvo una relación cuando ella tenía 16 años. Tras años sin contacto, el hombre reapareció hace dos y comenzó a hostigarla. Según consta en la denuncia, el hombre seguía sus movimientos, la buscaba en los lugares que frecuentaba y la acosaba mediante perfiles falsos y distintos números de teléfono.

En primera instancia, fueron mensajes aislados y el acoso fue escalando hasta transformarse en amenazas de muerte y episodios de violencia.

En febrero de este año, la denunciante presentó un oficio formal y la Justicia dictó una medida de alejamiento, que Nieva incumplió reiteradamente. El ataque más violento ocurrió este domingo a la madrugada, cuando la interceptó y se subió al capot del auto que ella manejaba-

El video del hecho se viralizó y permitió que la Policía tucumana lo localizara y detuviera. Actualmente permanece bajo custodia en una comisaría de Concepción, mientras avanza la investigación por los múltiples hechos de violencia denunciados.

"Sos mía o de nadie"

En las escalofriantes imágenes que se viralizaron en redes sociales se escucha a una de las mujeres dentro del auto pedir ayuda desesperada: "¡Llamá a la Policía!", mientras el agresor, trepado sobre el capó, golpea con fuerza el parabrisas e intenta detener la marcha.

Desde el interior del auto se escuchaban los gritos de pánico y el llanto de las jóvenes. "¡Pará, pará!", le pedían desesperadas mientras intentaban escapar.

La causa quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos de Género contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Jorge Echayde, mientras se espera que la Justicia avance con nuevas medidas tras el incumplimiento de la perimetral por parte del atacante y la gravedad de las amenazas perpetradas hacia la mujer y su acompañante.

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