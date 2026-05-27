27 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Juan Martín del Potro habló del robo en su casa: "Deseo que Tandil vuelva a ser tranquilo y especial"

El extenista lamentó el hecho, que se produjo en el barrio Don Bosco mientras la vivienda no estaba habitada. Los delincuentes fueron detenidos tras llevarse medallas, trofeos, relojes y dinero.

Por
Juan Martín del Potro sufrió un robo en su casa de Tandil.

Juan Martín del Potro sufrió un robo en su casa de Tandil.

Redes sociales

El extenista Juan Martín del Potro se refirió por primera vez al robo que sufrió su familia en Tandil, por el cual fue detenida una banda integrada por cinco ciudadanos chilenos y un argentino. Los ladrones aprovecharon la ausencia de los habitantes de la casa en la propiedad para ingresar tras romper uno de los ventanales.

Detuvieron a la banda que le robó a Juan Martín del Potro.
Te puede interesar:

Detuvieron a la banda que le robó a Juan Martín del Potro: la buscaban por asaltos a otros deportistas

Del Potro publicó una historia en la red social Instagram, en la que agradeció a las autoridades por la investigación: "Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil. También, mi agradecimiento al fiscal general, los jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando".

En tal sentido, expuso que no recuperó varios elementos robados. "Lamentablemente, muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables para mi familia y para mí, no pudieron ser recuperadas. Aun así, deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial", expresó.

Juan Martín del Potro publicación
La publicación de Juan Martín del Potro.

La publicación de Juan Martín del Potro.

El robo a la familia de la casa del tandilense se produjo el 15 de mayo, cuando los delincuentes aprovecharon la ausencia de los habitantes en la propiedad para ingresar tras romper uno de los ventanales. Entre el botín sustraído se destacan objetos de gran valor económico y, sobre todo, sentimental para el exdeportista.

Los delincuentes se llevaron joyas, relojes de alta gama y diversas pertenencias personales que se encontraban en la propiedad. Sin embargo, lo más significativo es la pérdida de trofeos, raquetas y diversos recuerdos de su padre fallecido y vinculados a la exitosa carrera profesional de La Torre de Tandil, quien actualmente reside en Miami, Florida.

La detención de la banda que robó en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

El grupo de delincuentes que robó a la familia del extenista Juan Martín Del Potro en su casa de la localidad de Tandil fue capturada y desbaratada tras una amplia investigación por parte de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense. Los ladrones habían concretado otros hechos delictivos a reconocidos deportistas internacionales.

Los ladrones huyeron con un vehículo que pasó por la localidad de Ayacucho, donde se detuvo a cargar nafta en una estación de servicio. En este marco, las autoridades iniciaron una investigación y detuvieron a dos ciudadanos chilenos en la terminal de Retiro cuando se preparaban para partir rumbo a Misiones. Ambos tenían notificación roja de Interpol a solicitud de los Estados Unidos y estaban imputados por integrar una organización criminal dedicada al robo contra deportistas.

En tal sentido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, ordenó la detención inmediata de los fugitivos y advirtió que en Tandil continuaba la investigación para saber quiénes estaban detrás del robo al extenista argentino. "En las últimas horas efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires lograron detener en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino", señaló el parte policial.

En tanto, las autoridades del país trasandino informaron que recientemente lograron concretar la detención de otro integrante de la misma organización, por lo que completaron la captura de los seis implicados en el asalto a la vivienda de la familia de Del Potro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 27 de mayo de 2026.

Quini 6: un apostador de Entre Ríos ganó $600 millones y hubo otros 14 nuevos millonarios

La policía de investigaciones se llevó a tres personas de la casa del detenido.

Búsqueda de Agostina Vega: allanaron la casa de Claudio Barrelier

play

"Mi cliente no mintió": habló el abogado del único detenido por el caso de Agostina Vega

Cristian Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina. 

Caso de Agostina Vega: el detenido declaró que la menor se fue con otro joven

El hecho se produjo en Aeroparque Jorge Newbery.

Tragedia en Aeroparque: quién era el operario que murió por causas que se investigan

Un hombre con restricción perimetal persiguió a su expareja y se lanzó sobre su auto. 

"Sos mía o de nadie": detuvieron al hombre que violó la perimetral y atacó a su expareja en Tucumán

Rating Cero

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.

Stephanie Demner evalúa denunciar a la ecografista que "vendió" su embarazo a un periodista

Wanda Nara, China Suarez

Aseguran que Wanda Nara le "rogó" a un ex de la China Suarez para que se sumara a MasterChef

Martin Cirio volvió a la televisión y habló de todo.

Martín Cirio contó detalles de su pelea con La China Suárez: "Me mandó una carta documento"

Mauro Icardi con Francesca e Isabella.

"Montaje": el entorno de Icardi criticó el encuentro de Wanda Nara y sus hijas con su familia en Rosario

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.

Revelaron el próximo destino de Mauro Icardi y La China Suarez tras volver de Japón

Pata Villanueva tuvo un accidente en Punta del Este en 2021 que la dejó al borde de la muerte.

Pata Villanueva, internada en terapia intensiva: qué dice el primer parte médico

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 27 de mayo de 2026.

Quini 6: un apostador de Entre Ríos ganó $600 millones y hubo otros 14 nuevos millonarios

Hace 9 minutos
El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

A menos de dos meses de la fecha límite, Adorni aún no presentó su declaración jurada

Hace 21 minutos
Milei cerrará el evento desde las 13. 

En un foro con empresarios, Milei y Caputo buscarán defender el modelo y llevar tranquilidad a los mercados

Hace 32 minutos
La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.

Stephanie Demner evalúa denunciar a la ecografista que "vendió" su embarazo a un periodista

Hace 45 minutos
Wanda Nara, China Suarez

Aseguran que Wanda Nara le "rogó" a un ex de la China Suarez para que se sumara a MasterChef

Hace 1 hora