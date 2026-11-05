El último adiós a Nanci Godoy: familiares y amigos se despidieron de la maestra rural La emotiva ceremonia se llevó adelante en la plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira. Allí acompañaron su esposo, sus tres hijos, allegados, vecinos y autoridades. Por Agregar C5N en









Nanci Godoy fue asesinada en Corrientes.

Familiares, allegados y vecinos de la ciudad correntina de Esquina se movilizaron masivamente para dar el último adiós a Nanci Godoy, la docente rural de 52 años hallada sin vida tras permanecer desaparecida desde el pasado 7 de octubre.

El homenaje tuvo lugar en la plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira. En el centro del espacio público, bajo un gazebo, se ubicó el féretro acompañado por su esposo, José Medina, y sus tres hijos (Adán, Sebastián y José), junto al abogado querellante Gustavo Briend, autoridades municipales encabezadas por el intendente Cristian Olivetti y una multitud que entonó el Himno Nacional al grito unánime de: “Ahora y siempre, Nancy presente”.

#AHORA CON APLAUSOS Y AL GRITO DE JUSTICIA, ASÍ FUE LA EMOCIONANTE DESPEDIDA A NANCY GODOY



- El video muestra la conmovedora despedida de quienes acompañaron a la docente y exigieron justicia por su crimen.



- Más información en: https://t.co/lnxu36LOam pic.twitter.com/3kxgzZuBN3 — Perfilcorrientes (@PerfilCtes) November 5, 2026 La ceremonia religiosa contó con la participación de la comunidad católica y la Iglesia evangélica Portal del Cielo, a la que pertenecía la docente. El obispo Adolfo Canecín encabezó el servicio junto a sacerdotes locales, dejando un contundente mensaje durante su homilía: "Dios no negocia con el mal. El perdón y la misericordia no significan impunidad". Tras los oficios religiosos, el cortejo trasladó el cuerpo hacia el cementerio municipal.

Durante el acto se escuchó además "La maestra del Malezal", una emotiva canción compuesta por el docente jubilado Walter Carrizo durante los días de búsqueda de Godoy, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626 en el paraje El Malezal.

Caso Nanci Godoy: cinco detenidos en la causa La investigación judicial avanza con cinco personas privadas de la libertad. La principal hipótesis de la fiscalía señala como presunto autor material a Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí, predio utilizado habitualmente como nexo para que la maestra pudiera trasladarse a caballo sorteando las zonas de bañados.

Según los investigadores, Zarza solía frecuentar una tapera cercana al establecimiento educativo y presentaba antecedentes de conductas agresivas bajo los efectos del alcohol. Junto a él permanecen detenidos Sergio Nahuel Rojas, su pareja Rosa Leguizamón, el peón Felipe Dionisio Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón, este último imputado por falso testimonio.