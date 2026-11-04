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La furia de Axel al revelar que lo bajaron del show para el Papa por una escandalosa acusación: "Le dan espacio a cualquiera"

El intérprete aseguró que fue convocado para presentarse ante León XIV, pero una denuncia frustró sus planes. Su tenso descargo.

El intérprete aseguró que fue convocado para presentarse ante León XIV

El intérprete aseguró que fue convocado para presentarse ante León XIV, pero una denuncia frustró sus planes.

En medio de la expectativa por la llegada del papa León XIV a la Argentina, el músico Axel reveló que había sido convocado para cantarle al Sumo Pontífice, pero que su participación fue cancelada a último momento en medio de una denuncia mediática.

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"Voy a confesar algo que no dije en ningún lado, porque no me preguntaron esto, y es actual: me habían llamado para cantarle al Papa", comenzó diciendo en diálogo con La Voz Córdoba.

La confesión del cantante generó sorpresa, ya que aseguró que había recibido la propuesta con mucha ilusión. Sin embargo, según su relato,una acusación pública en su contra terminó frustrando sus planes y lo dejó afuera de la grilla de artistas que se presentarían en Buenos Aires y Córdoba.

De acuerdo con el relato del artista, los responsables de la organización se habían comunicado con él para ofrecerle participar del evento y hasta le dieron la posibilidad de elegir entre Buenos Aires y Córdoba. Sin dudarlo, optó por la segunda provincia.

El dolor de Axel por ser apartado de la grilla oficial

Las negociaciones avanzaban muy bien, hasta que la acusación de una mujer cambió por completo el panorama. "Casualmente, entre comillas, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión", lanzó el músico, en referencia a la polémica que protagonizó con una trabajadora que lo acusó públicamente acoso y de mantener una deuda con ella, versión que el cantante cuestionó.

En ese sentido, Axel apuntó con dureza contra la mujer y los medios de comunicación, al tiempo que reconoció el impacto emocional que le provocó la situación. "Hoy en día le dan espacio a cualquier boludo o boluda diciendo cualquier barrabasada, a cualquier persona sin verdad ni fundamentos, a cualquier persona que no está bien también. Y eso me lastimó", expresó.

Según explicó, la repercusión que tuvo la acusación llevó a los organizadores a dar marcha atrás con su participación. "La gente que estaba a punto de decir que cante, dijo: 'No podemos, porque si esta chica dice que Axel le debe plata…'", recordó.

Axel.

Axel.

Finalmente, lejos de ocultar su tristeza por haber perdido la oportunidad de presentarse frente al Sumo Pontífice, confesó: "Quebró a los organizadores, yo quería estar igual. Era una emoción enorme cantar en Córdoba para él". "Tengo 27 años de camino con la música y saben quién soy. Me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada", concluyó.

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