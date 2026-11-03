Detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a Javier Milei, a su hermana y al intendente de Lomas de Zamora

La Policía Federal secuestró computadoras, celulares y un ejemplar del libro "Mi lucha" de Adolf Hitler durante un operativo en la vivienda del imputado.

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó una vivienda en la localidad de Lomas de Zamora y detuvo a un hombre de 58 años, en el marco de una causa por amenazas de muerte vertidas a través de la red social X contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el intendente local Federico Otermín.

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La investigación judicial se puso en marcha el pasado mes de septiembre tras la detección de publicaciones violentas en la plataforma digital. Los mensajes atribuidos al sospechoso advertían un desenlace fatal y promovían ataques armados contra los funcionarios nacionales y municipales.

Entre los posteos más gravosos incorporados al expediente figuraba una incitación explícita a la violencia física contra los integrantes del Poder Ejecutivo. El usuario investigado publicó: "A los hermanos Milei hay que fusilarlos".

En otra de las publicaciones digitales, el sujeto reforzó su tesitura amenazante frente al clima político y social. En ese mensaje, el usuario advirtió: "Esto va a terminar mal y con muertos, muchos".

El juez federal Federico Hernán Villena libró la orden de inspección sobre el inmueble tras la identificación del sospechoso. Durante la medida procesal, los efectivos incautaron tres teléfonos celulares, una computadora de escritorio, una notebook y un disco rígido.

Entre los objetos secuestrados en el domicilio, los agentes hallaron un ejemplar de Mi lucha, el libro escrito por Adolf Hitler. El material informático quedó a disposición de la Justicia para los peritajes correspondientes sobre la actividad digital del imputado.

El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA lideró las tareas de inteligencia con apoyo del agregado jurídico del FBI en Argentina. Los analistas rastrearon los registros de fuentes abiertas hasta concretar la localización del sospechoso en el conurbano bonaerense.

El fiscal Felipe Di Lello, a cargo del Área de Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Lomas de Zamora, supervisará la extracción de datos de los dispositivos. La pericia buscará reconstruir el historial completo de las amenazas atribuidas al imputado.