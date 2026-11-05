5 de noviembre de 2026 Inicio
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Europa, bajo alerta: al menos siete vuelos desviados por amenazas de bomba

Por segunda vez en la semana, varias aeronaves de pasajeros recibieron llamados por la presencia de explosivos. Un Aer Lingus que se dirigía de Dublín a Roma fue escoltado por cazas de la Fuerza Aérea Italiana hasta el Aeropuerto de Roma.

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Al menos 7 vuelos recibieron amenazas de bomba en Europa. 
Al menos 7 vuelos recibieron amenazas de bomba en Europa. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Al menos 7 vuelos recibieron amenazas de bomba en toda Europa por segunda vez en la semana. Un Aer Lingus que se dirigía de Dublín a Roma fue escoltado por cazas de la Fuerza Aérea Italiana hasta el Aeropuerto de Roma. Lo que provocó interrupciones en aeropuertos y generó preocupación entre pasajeros.

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Desde Reuters informaron que el vuelo EI402 de Aer Lingus, que salió de Dublín-Roma, aterrizó al oeste de París, después de haber sido desviado por motivos de seguridad. Otra aeronave que salió desde Londres también fue desviado y aterrizó en Plovidv, Bulgaria.

Además, al menos 200 pasajeros fueron evacuados de un vuelo de Wizz Air que viajaba de Milán a Bucarest, como medida de precaución. "Los pasajeros han desembarcado. El aeropuerto ha adoptado las medidas procesales necesarias en estos casos, en cooperación con las instituciones estatales", expresaron en diálogo con la BBC.

"Se está creando una unidad de gestión de crisis y se están implementando procedimientos específicos para estas situaciones", señalaron.

En República Checa informaron que cuatro aviones con destino Praga tuvieron que aterrizar tras "recibir una amenaza relacionada con la colocación de un artefacto explosivo improvisado". "Consideramos que la relevancia de las amenazas es baja", expresaron las autoridades mediante un posteo en redes.

Por su parte, un servicio de Wizz Air que viajaba de Milán a Varsovia fue desviado a Viena. En tanto, el vuelo de LOT que cubría la ruta entre Varsovia y Bruselas llegó sin inconvenientes a la capital belga.

También se registraron movimientos en los vuelos con destino a Sofía. Dos servicios de Ryanair, uno procedente de Copenhague y otro de Madrid, aterrizaron en la capital de Bulgaria. En cambio, el vuelo de la misma aerolínea que había partido de Londres fue desviado a Plovdiv.

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