Europa, bajo alerta: al menos siete vuelos desviados por amenazas de bomba Por segunda vez en la semana, varias aeronaves de pasajeros recibieron llamados por la presencia de explosivos. Un Aer Lingus que se dirigía de Dublín a Roma fue escoltado por cazas de la Fuerza Aérea Italiana hasta el Aeropuerto de Roma. Por Agregar C5N en









Al menos 7 vuelos recibieron amenazas de bomba en Europa. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Al menos 7 vuelos recibieron amenazas de bomba en toda Europa por segunda vez en la semana. Un Aer Lingus que se dirigía de Dublín a Roma fue escoltado por cazas de la Fuerza Aérea Italiana hasta el Aeropuerto de Roma. Lo que provocó interrupciones en aeropuertos y generó preocupación entre pasajeros.

Desde Reuters informaron que el vuelo EI402 de Aer Lingus, que salió de Dublín-Roma, aterrizó al oeste de París, después de haber sido desviado por motivos de seguridad. Otra aeronave que salió desde Londres también fue desviado y aterrizó en Plovidv, Bulgaria.

Además, al menos 200 pasajeros fueron evacuados de un vuelo de Wizz Air que viajaba de Milán a Bucarest, como medida de precaución. "Los pasajeros han desembarcado. El aeropuerto ha adoptado las medidas procesales necesarias en estos casos, en cooperación con las instituciones estatales", expresaron en diálogo con la BBC.

Aer Lingus flight #EI402 (Dublin - Rome) is diverting to Evreux Fauville Air Base, with squawk 7700. pic.twitter.com/acg3BCwzKM — Flightradar24 (@flightradar24) November 5, 2026 "Se está creando una unidad de gestión de crisis y se están implementando procedimientos específicos para estas situaciones", señalaron.

En República Checa informaron que cuatro aviones con destino Praga tuvieron que aterrizar tras "recibir una amenaza relacionada con la colocación de un artefacto explosivo improvisado". "Consideramos que la relevancia de las amenazas es baja", expresaron las autoridades mediante un posteo en redes.