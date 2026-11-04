Femicidio en General Rodríguez: hallaron a una mujer asesinada y detuvieron a su pareja Estefanía Monzón convivía con Iván Lencina a pesar de estar separados porque él no tenía dónde vivir. La víctima tenía 30 años y tres hijas, de 6, 11 y 13 años. Por Agregar C5N en









La víctima fue hallada en un terreno baldío al lado de su vivienda en General Rodríguez. Redes sociales

Un nuevo femicidio conmociona a toda la comunidad de General Rodríguez. El cuerpo de Estefanía Monzón, una mujer de 30 años que era buscada desde el lunes, fue hallado en un terreno baldío al lado de su casa y su pareja está detenida.

Por el crimen, la Justicia ordenó la detención de Iván Lencina, quien presentó heridas en sus manos compatibles con un ataque a golpes. La alerta por la desaparición de la víctima se encendió el lunes, cuando Monzón, que tenía tres hijas de 6, 11 y 13 años, no fue a retirar a las menores de la escuela. La madre de la víctima radicó la denuncia formal al día siguiente.

Desde el principio de la investigación, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez (UFI N°9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez), las sospechas apuntaron al entorno cercano de la mujer. En la vivienda de calle Rafael Obligado al 100 estaban la bicicleta, la cartera, la billetera y los auriculares de Monzón, y confirmó que la víctima había llegado de dejar a sus hijas en el colegio.

Las pruebas avalan la hipótesis del femicidio Durante los peritajes tras el hallazgo del cuerpo de Estefanía Monzón, que era buscada desde el lunes pasado, los investigadores notaron que su pareja, Iván Lencina, tenía lesiones en el puño, los nudillos y el antebrazo, compatibles con marcas de defensa de la víctima.

Paralelamente, las hijas de Monzón declararon en Cámara Gesell y relataron situaciones previas de violencia física sufridas por su madre a manos del acusado. Según los allegados, estaban separados pero el hombre seguía conviviendo en el hogar porque no tenía otra vivienda.