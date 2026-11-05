5 de noviembre de 2026 Inicio
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Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal: "Estará siempre en mí"

El astro portugués de 41 años confirmó que no volverá a vestir la camiseta de su país, en medio de un conflicto en el vestuario. Cierra una etapa en la que se convirtió en el máximo goleador a nivel selecciones con 146 tantos y ganó la Eurocopa 2016.

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El exdelantero del Real Madrid juega hace casi cuatro años en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

El exdelantero del Real Madrid juega hace casi cuatro años en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

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Cristiano Ronaldo cerró una de las etapas más importantes de su carrera: a los 41 años, anunció su retiro de la Selección de Portugal, después de vestir los colores del conjunto luso desde 2003 y siendo el máximo goleador histórico del fútbol internacional con 146 tantos.

Cristiano Ronaldo ganó el primero de sus cinco Balones de Oro tras conquistar la Premier League y la Champions League.
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El delantero hizo el anuncio para despedirse del equipo nacional con un mensaje cargado de emoción, destacando lo que significó representar a su país durante más de dos décadas. "Portugal estará siempre en mí", escribió acompañado de un video de 5 minutos que publicó en sus redes sociales.

Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, leyó.

En ese mensaje, cargado de emoción, reconoció que “no es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón” y aseguró que siempre intentó dar lo máximo por la camiseta de su país: “Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”.

A lo largo de estos años, aprendí cosas muy sencillas. Los goles pasan, los trofeos se quedan en los museos, los récords terminan siendo superados. Pero hay algo que el tiempo nunca logra borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas. Si alguna vez los hice felices, si alguna vez un gol mío los llevó a abrazar a alguien, a olvidar una preocupación…”, expresó. Por lo pronto el punto final llega tras un conflicto con el entrenador, Jorge Jesús, que terminó con su repentina salida previa del duelo ante Dinamarca, por la Nations League.

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"A mis compañeros, les quiero dedicar una palabra especial. Gracias por cada carrera, por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de entrar al campo, por cada victoria la celebramos juntos y por cada derrota que nos hizo más fuertes. Tuve el privilegio de ser tu capitán, pero ningún capitán camina solo y ustedes son parte de mi historia", concluyó.

Cristiano Ronaldo y una vida en la Selección en Portugal

Ronaldo fue, desde muy joven, el emblema absoluto de Portugal. Antes de su irrupción, la Selección lusa tenía talento, pero carecía de peso histórico sostenido. El actual futbolista de Al Nassar debutó con la camiseta nacional con apenas 18 años, en una victoria 1-0 frente a Kazajistán.

Su pico llegó en 2016 cuando ganó Eurocopa en Francia y luego la Nations League en 2019 y 2025. El delantero fue el goleador, el líder visible y el referente de una generación que se animó a competir contra las potencias. Incluso cuando su rol fue mutando, siguió siendo símbolo y bandera.

El capitán disputó a lo largo de los años seis mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026) alcanzando el récord junto a Lionel Messi y el mexicano Memo Ochoa. Así, fue uno de los jugadores con mayor cantidad de torneos mundialistas disputados.

Además, en el mundo de las selecciones, el delantero portugués es el máximo goleador histórico sumando un total de 146 gritos de gol, en 234 partidos disputados. Al mismo tiempo, se convirtió en el único futbolista en convertir en todos las Copas del Mundo que disputó. Con él, Portugal se convirtió en protagonista permanente.

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