Tras la dura derrota de Trump en EEUU, el riesgo país se consolida arriba de los 800 puntos

Los mercados financieros iniciaron una jornada expectante luego de la dura derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de medio término en los Estados Unidos. Pese a que el Gobierno le intente restar importancia, el riesgo país se ubica en los 830 puntos básicos. El índice medido por JP Morgan se disparó en la jornada de martes, mientras que los bonos soberanos sufrieron caídas y las acciones cotizaron mixto.
Los bonos argentinos avanzan así entre 0,22% y 0,37%, con las mayores mejoras concentrados en el tramo largo. Por su parte, el dólar opera en Banco Nación a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta.
A nivel internacional, el S&P 500, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, sube 1,06% en el "premarket", y el Nasdaq Composite, que reúne a empresas del sector tecnológico, aumenta 1,03%. El índice industrial Dow Jones trepa 1,53%.
Los ADRs y el Merval trepan empujados por los bancos mientras el riesgo país cotiza a 830 puntos.
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La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia en el mercado internacional, bajó 3 puntos básicos durante la jornada, situándose en el 4,92%, tras haber caído hasta 6 puntos básicos durante la noche, hasta un mínimo del 4,89%.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.551.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.041.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.650,76, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.560,24.