4 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras la dura derrota de Trump en EEUU, el riesgo país se consolida arriba de los 800 puntos

El índice medido por JP Morgan extiende la disparada tras la jornada electoral en EEUU e instala más tensión a la jornada financiera local en Wall Street. El Gobierno manifestó que su incremento "no es algo que esté alterando a la gente de pie.

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El riesgo país

El riesgo país, arriba de los 800 puntos. 

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El riesgo país continúa su escalada.
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Los bonos argentinos avanzan así entre 0,22% y 0,37%, con las mayores mejoras concentrados en el tramo largo. Por su parte, el dólar opera en Banco Nación a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta.

A nivel internacional, el S&P 500, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, sube 1,06% en el "premarket", y el Nasdaq Composite, que reúne a empresas del sector tecnológico, aumenta 1,03%. El índice industrial Dow Jones trepa 1,53%.

Los ADRs y el Merval trepan empujados por los bancos mientras el riesgo pa&iacute;s cotiza a 830 puntos.

Los ADRs y el Merval trepan empujados por los bancos mientras el riesgo país cotiza a 830 puntos.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia en el mercado internacional, bajó 3 puntos básicos durante la jornada, situándose en el 4,92%, tras haber caído hasta 6 puntos básicos durante la noche, hasta un mínimo del 4,89%.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.551.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.650,76, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.560,24.

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