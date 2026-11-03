"No podemos hacernos más los bol...": la autocrítica y reflexión de Khea tras el ataque transodiante en Palermo En una historia dirigida a los hombres que lo siguen, el artista admitió que también debe revisar los patrones aprendidos y pidió involucrarse frente a la violencia contra las mujeres y personas trans. Otros artistas varones expresaron su rechazo y cuestionaron que alguien salga a "cazar" personas por su identidad de género. Por Agregar C5N en









Khea llamó a los hombres a involucrarse y revisar sus actitudes. Web

Tras el ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo, ocurrido durante la madrugada del lunes, el cantante Khea publicó en X un mensaje dirigido especialmente a sus seguidores hombres, en el que condenó la agresión y llamó a los varones a revisar las conductas que reproducen en la sociedad.

"Esto va para mis seguidores hombres", comenzó el artista, antes de reconocer que la responsabilidad también lo incluye: "Me incluyo completamente dentro de la ecuación". Su planteo corrió el foco de la condena individual para plantear una tarea colectiva entre varones, más allá de la reacción inmediata ante un episodio puntual.

Khea llamó a los varones a revisar sus conductas y dejar de minimizar la violencia. Instagram: /khea El músico explicó que esas conductas se incorporan desde la infancia y atraviesan distintos ámbitos, ya que, según escribió, "desde pendejos estamos muy condicionados por un montón de actitudes y patrones que muchas veces ni nos pertenecen", una herencia que luego aparece en el trabajo, los colegios, los clubes y las redes sociales.

En ese marco, criticó la costumbre de relativizar los comentarios entre amigos y fue tajante sobre la necesidad de intervenir: "No podemos hacernos más los boludos, ni en lo más mínimo ante una situación así". Para el cantante, los chistes y las complicidades también forman parte de una discusión que los hombres deben asumir.

Luck Ra y Bautista Mascia se sumaron al repudio por el ataque a mujeres trans en Palermo Luck Ra también expresó a través de sus redes sociales su apoyo a la comunidad trans y cuestionó que alguien deba sentir miedo o justificar su identidad para recibir respeto. "Nadie debería vivir con miedo por ser quien es", escribió. "Desde mi lugar puedo acompañar y poner mi voz", agregó.