3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

"No podemos hacernos más los bol...": la autocrítica y reflexión de Khea tras el ataque transodiante en Palermo

En una historia dirigida a los hombres que lo siguen, el artista admitió que también debe revisar los patrones aprendidos y pidió involucrarse frente a la violencia contra las mujeres y personas trans. Otros artistas varones expresaron su rechazo y cuestionaron que alguien salga a "cazar" personas por su identidad de género.

Por
Khea llamó a los hombres a involucrarse y revisar sus actitudes.

Khea llamó a los hombres a involucrarse y revisar sus actitudes.

Web

Tras el ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo, ocurrido durante la madrugada del lunes, el cantante Khea publicó en X un mensaje dirigido especialmente a sus seguidores hombres, en el que condenó la agresión y llamó a los varones a revisar las conductas que reproducen en la sociedad.

El momento del ataque transodiante en Palermo, del que participaron, en su mayoría, menores de edad. 
Te puede interesar:

Los detalles del ataque transodiante en Palermo, en primera persona: "Las rodearon y nadie podía meterse"

"Esto va para mis seguidores hombres", comenzó el artista, antes de reconocer que la responsabilidad también lo incluye: "Me incluyo completamente dentro de la ecuación". Su planteo corrió el foco de la condena individual para plantear una tarea colectiva entre varones, más allá de la reacción inmediata ante un episodio puntual.

Khea llamó a los varones a revisar sus conductas y dejar de minimizar la violencia.

Khea llamó a los varones a revisar sus conductas y dejar de minimizar la violencia.

El músico explicó que esas conductas se incorporan desde la infancia y atraviesan distintos ámbitos, ya que, según escribió, "desde pendejos estamos muy condicionados por un montón de actitudes y patrones que muchas veces ni nos pertenecen", una herencia que luego aparece en el trabajo, los colegios, los clubes y las redes sociales.

En ese marco, criticó la costumbre de relativizar los comentarios entre amigos y fue tajante sobre la necesidad de intervenir: "No podemos hacernos más los boludos, ni en lo más mínimo ante una situación así". Para el cantante, los chistes y las complicidades también forman parte de una discusión que los hombres deben asumir.

Luck Ra y Bautista Mascia se sumaron al repudio por el ataque a mujeres trans en Palermo

Luck Ra también expresó a través de sus redes sociales su apoyo a la comunidad trans y cuestionó que alguien deba sentir miedo o justificar su identidad para recibir respeto. "Nadie debería vivir con miedo por ser quien es", escribió. "Desde mi lugar puedo acompañar y poner mi voz", agregó.

Luck Ra expresó su apoyo a la comunidad trans y pidió que nadie viva con miedo.

Luck Ra expresó su apoyo a la comunidad trans y pidió que nadie viva con miedo.

Bautista Mascia, exparticipante y ganador de Gran Hermano, contó que recorre los Bosques de Palermo a toda hora y nunca tuvo problemas con quienes trabajan allí, y definió como "una animalada total" y "salvajismo puro" salir a "cazar" personas por su identidad de género, una conducta que rechazó de manera enfática y que, señaló, no tiene justificación posible.

"Como hombres, sé que podemos involucrarnos más en estos temas, aunque nos cueste tanto", planteó Mascia, quien además expresó su deseo de que sea la última vez que haya que hablar de una agresión de estas características. Su mensaje coincidió con el llamado de Khea a revisar las conductas aprendidas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nanci Godoy, maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes.

El abogado de Nanci Godoy afirmó que la docente fue torturada: "Hubo placer y goce en hacerla sufrir"

El hombre compró vinos por más de $274 millones.

San Luis: compró vinos por más de $274 millones y lo imputaron por usar cheques sin fondos

El turista argentino tenía 26 años.

Tragedia en Brasil: quién era el turista argentino que murió tras estrellarse con un ala delta

Pity Álvarez hablará desde las 11:30.

"No pensé, no era yo", Pity Álvarez empezó a declarar en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz

semana clave en el caso de nanci godoy: cuando se daran a conocer resultados de pericias importantes

Semana clave en el caso de Nanci Godoy: cuándo se darán a conocer resultados de pericias importantes

Pity Álvarez está siendo juzgado por homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, vecino de Villa Lugano al que asesinó en 2018.

Pity Álvarez se descompensó antes de declarar por primera vez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Rating Cero

¡No se lo esperaba! La China recibió la peor traición.

"Yo fui": la inesperada traición de un amigo íntimo de la China Suárez que reavivó una vieja polémica

Horacio Cabak recordó el ida y vuelta que mantuvo con la periodista en PH.
play

Horacio Cabak destrozó a la China Ansa tras su cruce con Santiago Maratea: "Me lo hizo a mí"

Jairo cantará en Córdoba por la visita del papa León XIV.

Jairo reveló el pedido que recibió para cantar en Córdoba por la visita del papa León XIV: "Va a estar lindo"

El video que publicó el influencer y que sorprendió: el insolito accidente del exhermanito.

Thiago Medina sufrió un insólito accidente mientras estaba con sus hijas: "No saben lo que me duele"

Guillermo Coppola habló de la propuesta que recibió por la visita de León XIV.

La insólita propuesta que recibió Coppola por la visita del papa León XIV: "No me parece"

El dolor de Lucas Bertero tras ser estafado.
play

Lucas Bertero rompió en llanto al contar la estafa millonaria que sufrió: "Me quedé en la calle"

últimas noticias

play

Santoro: "Es más importante lo que ocurra en EEUU que lo que ocurrió en Brasil"

Hace 6 minutos
El brasileño de 21 años debutará en Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil.

Bombazo en la Fórmula 1: Haas echó a Esteban Ocon y el brasileño Rafael Camara debutará en el GP de Brasil

Hace 7 minutos
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

"Les vamos a caer con todo el peso de la ley": la advertencia de Jorge Macri tras el ataque a mujeres trans en Palermo

Hace 53 minutos
Nicolás Ramírez tuvo un escandaloso arbitraje en el último Superclásico.

Tras la polémica en el Superclásico, Nicolás Ramírez no dirigirá en la fecha 16: el verdadero motivo

Hace 55 minutos
¡No se lo esperaba! La China recibió la peor traición.

"Yo fui": la inesperada traición de un amigo íntimo de la China Suárez que reavivó una vieja polémica

Hace 1 hora