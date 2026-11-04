4 de noviembre de 2026 Inicio
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Un joven de 22 años cruzó medio país para intentar raptar a una niña de 12 años que acosaba por redes sociales

Francisco Álvarez Ruiz fue detenido en Ushuaia tras viajar desde Buenos Aires para secuestrar a la menor de edad a la salida de la escuela. Ya había sido denunciado por la familia de la nena.

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Francisco Álvarez Ruiz rompiendo la puerta de la escuela de su víctima. Captura de la filmación con un celular.

Francisco Álvarez Ruiz rompiendo la puerta de la escuela de su víctima. Captura de la filmación con un celular.

Francisco Álvarez Ruiz viajó desde Buenos Aires a Ushuaia para apersonarse en la escuela de la niña de 12 años que acosaba por redes sociales e intentar raptarla. El joven de 22 años ya contaba con una denuncia previa por parte de la familia de la menor de edad y fue detenido en Tierra del Fuego tras destrozar parte de la entrada de la institución educativa.

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El hombre la había interceptado cuando regresaba a la escuela tras el almuerzo, la había sujetado del brazo e intentado besarla mientras le repetía: "Mi amor, vení conmigo". La víctima logró escapar con ayuda de sus compañeros y se refugió en el colegio mientras el agresor destruía la puerta de vidrio del establecimiento.

La familia de la niña ya lo había denunciado en junio por grooming, causa a la que se le suma tentativa de rapto y daños, a raíz de lo sucedido este martes en las inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU). El caso quedó a cargo del juez Nicolás Barone.

Francisco Álvarez Ruiz, de 22 años.

Francisco Álvarez Ruiz, de 22 años.

De acuerdo a lo reconstruido por la investigación, Álvarez Ruiz apareció sorpresivamente en una esquina y le bloqueó el paso a la niña, quien se resistió a todos los intentos de contacto que realizó el hombre.

Uno de los alumnos se interpuso entre el agresor y la víctima, mientras otra estudiante comenzó a gritar para pedir ayuda. En medio de la situación, la menor consiguió soltarse y corrió hacia el colegio para ponerse a salvo. El acosador los corrió hasta allí, pero no pudo ingresar.

El hombre exigía hablar con el padre de la niña hasta que llegó la Policía provincial y lo detuvo. El padre aportó al equipo de investigación que el agresor no detuvo el grooming tras la primera denuncia y que, después de que su hija lo bloqueara, comenzó a enviar mensajes amenazantes a compañeros de colegio de la menor y a integrantes de su familia.

Cómo seguirá la investigación judicial

Álvarez Ruiz está detenido de manera preventiva y a la espera de la pericia psicológica. También resta analizar el celular que le secuestraron al detenerlo. Además, la Justicia deberá terminar de acreditar su responsabilidad por la tentativa de rapto y daños en el colegio, en el caso de que no resulte inimputable.

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