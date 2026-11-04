Un joven de 22 años cruzó medio país para intentar raptar a una niña de 12 años que acosaba por redes sociales

Francisco Álvarez Ruiz viajó desde Buenos Aires a Ushuaia para apersonarse en la escuela de la niña de 12 años que acosaba por redes sociales e intentar raptarla. El joven de 22 años ya contaba con una denuncia previa por parte de la familia de la menor de edad y fue detenido en Tierra del Fuego tras destrozar parte de la entrada de la institución educativa.
El hombre la había interceptado cuando regresaba a la escuela tras el almuerzo, la había sujetado del brazo e intentado besarla mientras le repetía: "Mi amor, vení conmigo". La víctima logró escapar con ayuda de sus compañeros y se refugió en el colegio mientras el agresor destruía la puerta de vidrio del establecimiento.
La familia de la niña ya lo había denunciado en junio por grooming, causa a la que se le suma tentativa de rapto y daños, a raíz de lo sucedido este martes en las inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU). El caso quedó a cargo del juez Nicolás Barone.
Francisco Álvarez Ruiz, de 22 años.
De acuerdo a lo reconstruido por la investigación, Álvarez Ruiz apareció sorpresivamente en una esquina y le bloqueó el paso a la niña, quien se resistió a todos los intentos de contacto que realizó el hombre.
Uno de los alumnos se interpuso entre el agresor y la víctima, mientras otra estudiante comenzó a gritar para pedir ayuda. En medio de la situación, la menor consiguió soltarse y corrió hacia el colegio para ponerse a salvo. El acosador los corrió hasta allí, pero no pudo ingresar.
El hombre exigía hablar con el padre de la niña hasta que llegó la Policía provincial y lo detuvo. El padre aportó al equipo de investigación que el agresor no detuvo el grooming tras la primera denuncia y que, después de que su hija lo bloqueara, comenzó a enviar mensajes amenazantes a compañeros de colegio de la menor y a integrantes de su familia.
Cómo seguirá la investigación judicial
Álvarez Ruiz está detenido de manera preventiva y a la espera de la pericia psicológica. También resta analizar el celular que le secuestraron al detenerlo. Además, la Justicia deberá terminar de acreditar su responsabilidad por la tentativa de rapto y daños en el colegio, en el caso de que no resulte inimputable.