El dolor de Amaia Montero en plena gira con La Oreja de Van Gogh: "Estoy sufriendo mucho"

La cantante se sinceró en las redes sociales tras recibir una ola de críticas y ataques por sus presentaciones. A pesar del cariño de sus seguidores, el hostigamiento digital empaña su histórico regreso a los escenarios.

Un video publicado por un influencer en defensa de Amaia Montero, voz de La Oreja de Van Gogh , expuso la dura realidad que vive la cantante en su vuelta a la música. "Estoy sufriendo mucho", fue su contundente respuesta, y provocó una masiva ola de apoyo por parte de sus fanáticos en redes sociales.

La histórica cantante se encuentra transitando el tramo final de la gira que marcó su esperado reencuentro con la banda española después de 18 años. Sin embargo, este regreso a las pistas junto al grupo que la vio nacer artísticamente no fue recibido como se esperaba. Si bien una gran parte de sus seguidores la recibió con afecto, las plataformas digitales no le perdonaron algunos errores y se dedicaron a burlarse, agredirla y a juzgarla por su desempeño vocal, lo que afectó la estabilidad emocional de la intérprete.

Ante el ensañamiento en internet contra Amaia, el creador de contenido Arnau De La Eygee difundió un video para reflexionar sobre el acoso hacia las figuras públicas y exigir que terminen las agresiones hacia la artista. La publicación tuvo una fuerte repercusión y motivó a la propia cantante a expresarse públicamente en esa misma casilla de comentarios para visibilizar el difícil momento que está atravesando.

"A veces tengo la sensación de que muchas de las críticas hacia Amaia Montero vienen también motivadas por el simple hecho de que todo el mundo está hablando de ella y parece que todo el mundo siente la necesidad de dar su opinión", expresó. Entre todos los comentarios, se coló el de Montero, que expresó: "Muchas gracias, estoy sufriendo mucho".

El mensaje de la cantante se llenó rápido de "me gusta" y de miles de mensajes de afecto de sus fans, que le dejaron frases como "¡Sos un ícono, te queremos para rato!", "No les hagas caso, sos como el ave fénix" o "Los tuyos vamos a estar con vos hasta el final". Mientras tanto, al grupo le quedan los últimos shows de su tour por España para despedir el año a lo grande: la cita final será el 30 de diciembre en el Arena de Madrid.

Amaia Montero de la Oreja de Van Gogh le respondió a los haters

La vuelta de Amaia al frente de una de las bandas pop más icónicas de España era de los eventos más esperados desde su anuncio en 2025. La cantante de 49 años volvía al grupo tras la salida repentina de Leire Martínez, despertando ilusión en sus fanáticos. Pero la entrega de la cantante en el escenario ante 15 mil espectadores no cumplió con las expectativas y solo recibió críticas duras por parte del fandom.

No obstante, la cantante española recogió el guante durante el show y admitió que una de sus interpretaciones "salió fatal", comentario que fue recibido con aplausos y muestras de apoyo por parte de los fanáticos que estaban emocionados con su regreso. No obstante, según dejó trascender su entorno, Amaia Montero se encontraba "absolutamente devastada" por las críticas tras su presentación y estaba atravesando un bajón enorme.

"No esperaba una reacción tan dura a día de hoy e, incluso, se está planteando si será capaz de seguir toda la gira y seguir soportando esta presión", aseguraron en su momento a la prensa española. Asimismo, su entorno remarcó que en redes sociales estaban siendo "muy duros, crueles y destructivos", igual que cuando la cantante dijo que "había tocado fondo".

Amaia Montero volvió a La Oreja de Van Gogh en 2025, tras la salida abrupta de Leire Martínez y después de 19 años fuera del grupo. Al parecer, parte de los fanáticos de la banda no perdonan la salida de Leire y lo atribuyen a una mala jugada por parte de la vocalista original.