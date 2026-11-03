4 de noviembre de 2026 Inicio
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Así fue el recorrido de los ciclistas la noche que atacaron a las mujeres trans en los Bosques de Palermo

Una grabación en primera persona muestra las paradas desde Constitución y el Obelisco hasta el Parque Tres de Febrero, adonde llegó parte de los participantes y ocurrió la brutal agresión transodiante.

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Los videos de los ciclistas que formaron parte del recorrido que derivó en un ataque a mujeres trans en Palermo. 

Los videos de los ciclistas que formaron parte del recorrido que derivó en un ataque a mujeres trans en Palermo. 

X: @Gabrielaivy66

Un video difundido por la politóloga Gabriela Ivy en redes recopila una serie de publicaciones de un usuario que participó del recorrido que los ciclistas agresores realizaron durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, desde Constitución y el Puerto hasta el Obelisco, antes de que parte del grupo llegara a los Bosques de Palermo, donde ocurrió el repudiable ataque contra mujeres trans.

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La grabación comienza en Constitución y continúa con el traslado hacia la zona del Puerto. Más tarde, el autor muestra la llegada al Obelisco y una nueva parada, donde varios participantes se reúnen, hacen trucos con sus bicicletas y comparten escenas de la salida antes de avanzar hacia otro punto de encuentro.

Al llegar a los Bosques de Palermo, el relato cambia de tono y el autor resume lo ocurrido con la frase "se pudrió todo", menciona el episodio con las mujeres trans y asegura que la Policía comenzó a perseguirlos, aunque aclara que no llegó a filmar esa parte del trayecto.

Uno de los organizadores del encuentro explicó que había un recorrido establecido y que un grupo de jóvenes se apartó para ir hacia el parque. Según su versión, comenzaron a insultar a las mujeres y, después de que ellas respondieran, se produjo allí el enfrentamiento con las trabajadoras.

El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, cerca del cruce de las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, donde una trabajadora sexual del lugar contó que seis compañeras resultaron heridas y tres debieron ser trasladadas al Hospital Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires.

Khea condenó el ataque a mujeres trans en Palermo y llamó a los hombres a revisar sus conductas

Tras el ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo, ocurrido el pasado lunes, Khea publicó en X un mensaje dirigido especialmente a sus seguidores hombres. El cantante repudió la agresión y planteó que los varones deben revisar las prácticas y actitudes que reproducen en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

"Esto va para mis seguidores hombres", escribió al comenzar su publicación, antes de reconocer que también se considera parte del problema: "Me incluyo completamente dentro de la ecuación". Con esa aclaración, Khea evitó ubicarse por fuera de la discusión y convocó a sus seguidores a asumir una responsabilidad compartida frente a este tipo de hechos.

Khea llamó a los varones a revisar sus conductas y dejar de minimizar la violencia.

Khea llamó a los varones a revisar sus conductas y dejar de minimizar la violencia.

También cuestionó la costumbre de relativizar los comentarios que circulan entre amigos y fue contundente sobre la necesidad de intervenir: "No podemos hacernos más los boludos, ni en lo más mínimo ante una situación así". Para el músico, esas complicidades cotidianas también forman parte de la responsabilidad que deben asumir los varones.

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