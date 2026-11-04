Ataque transodiante en Palermo: "Ellas no quieren denunciar por miedo a represalias"

Virginia Silvera, presidenta de la Asociación Civil Mocha Celis, aseguró que lo ocurrido el fin de semana no se trató de una agresión aislada: "Las compañeras vienen padeciendo estas situaciones hace tiempo". Este miércoles declaran las mujeres golpeadas.

El momento del ataque transodiante en Palermo, del que participaron, en su mayoría, menores de edad.

La Asociación Civil Mocha Celis advirtió sobre el incremento de agresiones hacia la comunidad transfemenina y cuestionó la falta de respuesta institucional , luego de los hechos de violencia registrados en la zona del Bosque de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Virginia Silvera , presidenta de la organización, apuntó contra las fuerzas de seguridad y denunció una situación de desprotección intencionada: "Ya venimos de episodios policiales donde la policía las quiere echar del Bosque de Palermo; la policía dejó la zona liberada para que esto suceda".

Asimismo, remarcó la importancia de aplicar sanciones judiciales para frenar las agresiones: " Las represalias son fundamentales; estas personas hacen estos actos porque piensan que no habrá escarmiento para ellos. Es importante remarcar que sí va a haber medidas judiciales y le pedimos por favor al Gobierno Nacional que se expida. La Ciudad lo hizo sin decir que somos trans; esa idea también es fundamental: lo que no se nombra no existe".

Durante su charla con el equipo de La Mañana en C5N , Silvera señaló el accionar de la justicia e instó a modificar el enfoque con el que se abordan los sectores donde trabajan mujeres y personas trans. "Esperamos que la justicia, cuando avanza y persigue a personas que ejercen la prostitución en Constitución, La Boca o Palermo, deje de ir a 'cazar' travestis. La caza de travestis está existiendo", manifestó.

En ese sentido, la activista vinculó el aumento del amedrentamiento en la vía pública con las expresiones de las autoridades nacionales y describió el impacto que genera en el colectivo: "La violencia se recibe permanentemente. Las personas actúan de forma consecuente con el discurso que promueve el Gobierno, que odia a las personas trans; el odio que se ejerce todo el tiempo es fundamental decirlo. Con esa caza hay mucha gente que tiene miedo, la caza se ha recrudecido y la gente no quiere salir a la calle".

Así fue el recorrido de los ciclistas la noche que atacaron a las mujeres trans en los Bosques de Palermo

Un video difundido por la politóloga Gabriela Ivy en redes recopila una serie de publicaciones de un usuario que participó del recorrido que los ciclistas agresores realizaron durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, desde Constitución y el Puerto hasta el Obelisco, antes de que parte del grupo llegara a los Bosques de Palermo, donde ocurrió el repudiable ataque contra mujeres trans.

La grabación comienza en Constitución y continúa con el traslado hacia la zona del Puerto. Más tarde, el autor muestra la llegada al Obelisco y una nueva parada, donde varios participantes se reúnen, hacen trucos con sus bicicletas y comparten escenas de la salida antes de avanzar hacia otro punto de encuentro.

Al llegar a los Bosques de Palermo, el relato cambia de tono y el autor resume lo ocurrido con la frase "se pudrió todo", menciona el episodio con las mujeres trans y asegura que la Policía comenzó a perseguirlos, aunque aclara que no llegó a filmar esa parte del trayecto.

acá dejo el paso a paso como perpetuaron los ataques violentos de la cuenta @santiii__quiro en ig . Regaladísimos para la justicia pic.twitter.com/SS4ZVJr7my — Gabriela Ivy (@Gabrielaivy66) November 3, 2026

Uno de los organizadores del encuentro explicó que había un recorrido establecido y que un grupo de jóvenes se apartó para ir hacia el parque. Según su versión, comenzaron a insultar a las mujeres y, después de que ellas respondieran, se produjo allí el enfrentamiento con las trabajadoras.

El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, cerca del cruce de las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, donde una trabajadora sexual del lugar contó que seis compañeras resultaron heridas y tres debieron ser trasladadas al Hospital Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires.