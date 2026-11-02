2 de noviembre de 2026 Inicio
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Semana clave en el caso de Nanci Godoy: cuándo se darán a conocer resultados de pericias importantes

La maestra de 52 años estaba desaparecida desde el 7 de octubre en la provincia de Corrientes y fue encontrada 18 días después en una zona en la que solo se accede a caballo. El miércoles será el velatorio en la plaza 9 de Julio en la ciudad de Esquina.

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Semana clave en el caso de Nanci Godoy: cuándo se darán a conocer resultados de pericias importantes
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En medio de la investigación por el crimen de Nanci Godoy, docente de 52 años asesinada en la provincia de Corrientes, afrontará una semana clave ya que se conocerían los resultados de pericias importantes. También se realizará una despedida pública en Esquina para darle el último adiós.

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De acuerdo a lo que informó recientemente Matías Rojo, abogado integrante de la querella, esta semana podrían estar los análisis sobre la ropa, alpargatas, calzas y sogas que fueron secuestradas en el allanamiento a la tapera del capataz Ireneo Zarza.

Al mismo tiempo, explicó en diálogo con NA que también se podrían conocer más detalles de los estudios que se llevaron a cabo para precisar la data de su muerte, los cuales fueron realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Cuando se den a conocer los resultados de dichas pericias, se especula que alguno de los cinco imputados y detenidos, Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ezequiel Bordón, podría ampliar su declaración ante la Justicia.

El cuerpo de la directora fue hallado sin vida a 15 kilómetros de la escuela donde tuvo contacto por última vez el 7 de octubre en la provincia de Corrientes. La Policía de esa provincia había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Zarza.

El hallazgo fue en una zona en la que solo se accede a caballo. De acuerdo a lo que trascendió fue encontrada en el punto cero de la investigación.

Muerte de Nanci Godoy: cuándo será el último adiós

Además de una semana clave para los resultados de las pericias, también se dio a conocer que habrá una despedida abierta será el 4 de noviembre de 6 a 18 en la plaza 9 de Julio, en la ciudad de Esquina, donde todos están invitados a acercarse para acompañar a los más cercanos en el difícil camino que atraviesan tras el feroz crimen.

“Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”, expresa el comunicado. Además, el martes por la noche habrá una ceremonia íntima en la que participarán familiares y su entorno más cercano, para luego sí dar inicio a la despedida pública.

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