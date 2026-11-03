El abogado de Nanci Godoy afirmó que la docente fue torturada: "Hubo placer y goce en hacerla sufrir" Gustavo Briend definió el femicidio como "un hecho sádico" y precisó que la maestra rural de 52 años murió desangrada. Todavía esperan los resultados complementarios de la autopsia. Por Agregar C5N en









Nanci Godoy, maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes. Redes sociales

El abogado de la familia de Nanci Godoy, Gustavo Briend, definió el femicidio de la maestra rural de 52 años como "un hecho sádico" y afirmó que la mujer fue torturada. "Hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona", señaló el representante legal.

"Sabían lo que hacían, los cortes en todas las partes del cuerpo. Hay cortes que demuestran que buscaron hacer sufrir a una persona", advirtió el abogado a la radio local Dos Corrientes. Todavía se encuentra esperando los resultados complementarios de la autopsia.

La Policía de Corrientes encontró el cuerpo de la docente que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre en la localidad de Esquina. Redes sociales Briend detalló: "Fue un acto de salvajismo; el cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen".

La Justicia ordenó las detenciones de Irineo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón por su presunta participación en el crimen. En tanto, Ernesto Bordón permanece privado de su libertad por falso testimonio. El abogado no descartó que se produzcan más detenciones a medida que avance la investigación.

La hipótesis del secuestro y la tortura Briend planteó que Nanci podría haber permanecido cautiva durante varios días y que las lesiones habrían sido provocadas en diferentes momentos. Además, el abogado indicó que las heridas cortopunzantes presentarían características distintas en cuanto a las armas utilizadas, la forma de ejecución y la posición en que se habrían producido, por lo que considera que podrían haber intervenido varias personas.