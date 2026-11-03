3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El abogado de Nanci Godoy afirmó que la docente fue torturada: "Hubo placer y goce en hacerla sufrir"

Gustavo Briend definió el femicidio como "un hecho sádico" y precisó que la maestra rural de 52 años murió desangrada. Todavía esperan los resultados complementarios de la autopsia.

Por
Nanci Godoy

Nanci Godoy, maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes.

Redes sociales

El abogado de la familia de Nanci Godoy, Gustavo Briend, definió el femicidio de la maestra rural de 52 años como "un hecho sádico" y afirmó que la mujer fue torturada. "Hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona", señaló el representante legal.

Entre el 1 de enero y el 30 de octubre se han contabilizado 239 femicidios en Argentina.
Te puede interesar:

Argentina en emergencia: hubo 239 femicidios en lo que va del año

La Policía de Corrientes encontró el cuerpo de la docente que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre en la localidad de Esquina.

La Policía de Corrientes encontró el cuerpo de la docente que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre en la localidad de Esquina.

Briend detalló: "Fue un acto de salvajismo; el cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen".

La Justicia ordenó las detenciones de Irineo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón por su presunta participación en el crimen. En tanto, Ernesto Bordón permanece privado de su libertad por falso testimonio. El abogado no descartó que se produzcan más detenciones a medida que avance la investigación.

La hipótesis del secuestro y la tortura

Briend planteó que Nanci podría haber permanecido cautiva durante varios días y que las lesiones habrían sido provocadas en diferentes momentos. Además, el abogado indicó que las heridas cortopunzantes presentarían características distintas en cuanto a las armas utilizadas, la forma de ejecución y la posición en que se habrían producido, por lo que considera que podrían haber intervenido varias personas.

En cuanto a los sospechosos, el representante legal de la familia señaló especialmente a Irineo Zarza, a quien describió como uno de los principales implicados. Según explicó, el hombre estaba encargado de los peones, tomaba decisiones y actuaba como jefe del grupo organizado para trabajar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Se conocieron detalles de la autopsia de Nanci Godoy, la docente asesinada en Corrientes

La Policía periciando la escena en Misiones.

Misiones: una pareja apareció muerta a cuchilladas e investigan un femicidio seguido de suicidio

play

Caso Nanci Godoy en Corrientes: marchas en el Obelisco y paro nacional docente

play

Femicidio de Nanci Godoy: el abogado de los hijos no descarta nuevas detenciones

Micaela García tenía 21 años, estudiaba el profesorado de Educación Física y militaba en el Movimiento Evita y en Ni Una Menos.

A 9 años del femicidio de Micaela García, comienza el juicio por coautoría contra Néstor Pavón

Habrá un paro nacional docente tras el femicidio de la maestra rural, Nanci Godoy. 

Docentes convocaron a un paro nacional por el femicidio de Nanci Godoy

Rating Cero

La banda confirmó su show en el Estadio River Plate, tras la cancelación de la fecha prevista para finales de octubre.

Airbag reprogramó su show en River: cuándo será y cómo comprar las entradas

Julieta Prandi fulminó a la conductora: No tiene actitud moral para opinar.

"Me da lástima": Julieta Prandi fulminó a Juana Viale por burlarse de su separación de Emanuel Ortega

La influencer volvió a dar la nota en un programa de telelvisión vía streaming.

Marta Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes: dejó a todos impactados

Con un video en su red social, Allí negó haberse ausentado de las mediaciones y aseguró que todavía no fue notificado de la causa en la que le reclaman una rendición de cuentas sobre el dinero recaudado.

Maratea rompió el silencio sobre la demanda por sus colectas y apuntó contra Fernanda Iglesias: "Mentirosa"

El certamen de cocina vivió un momento de tensión.

"Horrible": el jurado de MasterChef se cansó de los participantes y lanzó una advertencia muy particular

Ambos artistitas son jurado en el reality de televisión que se emite en un canal de aire.

El Puma Rodríguez frenó en seco a Joaquín Levinton por lo que dijo en Es mi sueño: "Perdón"

últimas noticias

La banda confirmó su show en el Estadio River Plate, tras la cancelación de la fecha prevista para finales de octubre.

Airbag reprogramó su show en River: cuándo será y cómo comprar las entradas

Hace 11 minutos
El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.

León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita

Hace 17 minutos
Estudiantes de La Plata vs Palmeiras, por la Libertadores 2026.

Habilitarán la venta de 12 mil entradas para la final de Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

Hace 25 minutos
Nanci Godoy, maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes.

El abogado de Nanci Godoy afirmó que la docente fue torturada: "Hubo placer y goce en hacerla sufrir"

Hace 32 minutos
El voto anticipado alcanzó niveles de récord.

A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en EEUU

Hace 51 minutos