El abogado de Nanci Godoy afirmó que la docente fue torturada: "Hubo placer y goce en hacerla sufrir"

El abogado de la familia de Nanci Godoy, Gustavo Briend, definió el femicidio de la maestra rural de 52 años como "un hecho sádico" y afirmó que la mujer fue torturada. "Hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona", señaló el representante legal.
"Sabían lo que hacían, los cortes en todas las partes del cuerpo. Hay cortes que demuestran que buscaron hacer sufrir a una persona", advirtió el abogado a la radio local Dos Corrientes. Todavía se encuentra esperando los resultados complementarios de la autopsia.
La Policía de Corrientes encontró el cuerpo de la docente que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre en la localidad de Esquina.
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Briend detalló: "Fue un acto de salvajismo; el cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen".
La Justicia ordenó las detenciones de Irineo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón por su presunta participación en el crimen. En tanto, Ernesto Bordón permanece privado de su libertad por falso testimonio. El abogado no descartó que se produzcan más detenciones a medida que avance la investigación.
La hipótesis del secuestro y la tortura
Briend planteó que Nanci podría haber permanecido cautiva durante varios días y que las lesiones habrían sido provocadas en diferentes momentos. Además, el abogado indicó que las heridas cortopunzantes presentarían características distintas en cuanto a las armas utilizadas, la forma de ejecución y la posición en que se habrían producido, por lo que considera que podrían haber intervenido varias personas.
En cuanto a los sospechosos, el representante legal de la familia señaló especialmente a Irineo Zarza, a quien describió como uno de los principales implicados. Según explicó, el hombre estaba encargado de los peones, tomaba decisiones y actuaba como jefe del grupo organizado para trabajar.