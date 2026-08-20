Polémica en Tucumán: un torneo de rugby por la Memoria se suspendió por el uso de la palabra "desaparecido"

El XI Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos se suspendió a horas de su inicio en Tucumán. La investigadora Carola Ochoa, creadora del encuentro, aseguró que los clubes locales se bajaron por motivos ideológicos. El evento recuerda a los 178 deportistas desaparecidos y asesinados en la última dictadura militar argentina.

El ámbito del rugby y los Derechos Humanos está convulsionado luego de la cancelación del XI Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos que estaba programado para jugarse el pasado 16 y 17 de agosto en el Bajo Hondo Rugby Club, en San Miguel de Tucumán. El evento anula busca mantener viva la memoria de los 178 deportistas asesinados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

La escritora e investigadora Carola Ochoa, impulsora de la reconstrucción de estos 178 casos, habló con C5N y apuntó directo a las autoridades locales y la insólita resistencia de los equipos tucumanos. Bajo Hondo, Los Alisos, Tafí Viejo y San Martín decidieron no participar luego de que se rechazara remover la palabra "desaparecidos" del afiche oficial del evento.

"La presidenta del club dijo que los cinco equipos de Tucumán se bajaban porque decía en el flyer la palabra 'desaparecidos' y 'Memoria, Verdad y Justicia'. La cuestión es que ese mismo flyer estaba circulando desde hace siete meses", reveló Ochoa.

Para la organizadora, la baja repentina de las delegaciones tucumanas y el retiro del apoyo logístico tienen que ver claramente con la ideología de vaciamiento de las políticas de la Memoria, Verdad y Justicia: "Seguramente habrá habido ahí una mano negra, estando en la presidencia de la Comisión de Deportes de la Legislatura Ricardo Bussi, que es terrible negacionista" .

En este sentido, Ochoa advirtió sobre el desmantelamiento de la áreas estatales dedicadas a la temática en el territorio tucumano. "Entre otros, renunció el secretario de Derechos Humanos y sus colaboradores, por lo que esa secretaría está acéfala. Hay una absoluta falta de importancia sobre el tema", subrayó la creadora del encuentro.

A medida que trascendió la noticia, varios clubes se solidarizaron con los organizadores, entre ellos la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero, que emitió un comunicado en repudio de la suspensión: "La Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia - Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero expresa su más enérgico repudio ante los hechos que derivaron en la suspensión del 11° Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos, que debía realizarse los días 16 y 17 de agosto en Bajo Hondo Rugby Club, en la provincia de Tucumán. La memoria no se suspende", remarcaron.

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El conflicto por el que se suspendió el torneo de rugby

La deserción de los clubes anfitriones del XI Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos y la falta de garantías operativas derivó en la suspensión del encuentro. Los organizadores remarcaron la ausencia de respuestas oficiales para garantizar el hospedaje de delegaciones visitantes provenientes de otras provincias. Entrevistada por C5N, la escritora Carola Ochoa, el alma del Torneo, tildó a la suspensión como un acto de censura y reafirmó la importancia del deporte como espacio de construcción de Memoria, Verdad y Justicia.

Qué es el Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos

El Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos es un encuentro deportivo y de derechos humanos pensado para honrar la memoria de los atletas de rugby detenidos-desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. El certamen reúne equipos masculinos y femeninos (generalmente en modalidad Seven) de distintas provincias del país.

Además de los partidos, incluye muestras culturales, ferias y la presentación de investigaciones históricas como el libro Los desaparecidos en el rugby, de la investigadora Carola Ochoa, quien es la organizadora principal del evento. Según la escritora, hay 178 rugbiers que fueron víctimas del terrorismo de Estado, siendo este uno de los deportes con mayor cantidad de deportistas desaparecidos. La obra busca visibilizar el compromiso social y político de los rugbiers, desafiando el preconcepto de que se trata de un deporte exclusivamente conservador.