20 de agosto de 2026 Inicio
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Tragedia en la avenida Corrientes: un hombre murió de un paro cardíaco mientras comía en la emblemática pizzería Güerrín

El dramático hecho ocurrió este jueves al mediodía en el tradicional local porteño. Tras registrarse el fallecimiento, el establecimiento fue evacuado por la Policía y permanece cerrado temporalmente mientras se realizan las pericias.

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La emblemática pizzería se encuentra en Avenida Corrientes al 1.300.

La emblemática pizzería se encuentra en Avenida Corrientes al 1.300.

Un hombre de 82 años murió este jueves al mediodía tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras almorzaba en la histórica pizzería Güerrín, ubicada sobre la avenida Corrientes, en pleno centro porteño. El episodio ocurrió cerca de las 14.30 y generó conmoción entre los clientes y trabajadores del tradicional establecimiento.

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El incidente comenzó cuando el hombre, cuya identidad aún no se ha dado a conocer públicamente, empezó a manifestar severas dificultades para respirar. Ante esta situación de extrema urgencia, se descompensó y cayó al suelo, lo que alarmó de inmediato a las personas que compartían el salón del local. Varios de los comensales presentes se comunicaron rápidamente con el servicio de emergencias 911 para solicitar asistencia médica urgente.

A los pocos minutos, efectivos de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad y médicos del SAME arribaron al emblemático comercio de la avenida Corrientes al 1300. El personal médico y de seguridad le practicó maniobras de estabilización y reanimación cardiopulmonar (RCP) durante media hora. Sin embargo, a pesar del intenso esfuerzo y de contar con una ambulancia en las inmediaciones, los profesionales no pudieron revertir el cuadro y constataron el deceso de la víctima en el lugar.

Los médicos del SAME llegaron a los 10 minutos e hicieron todo lo posible para salvarle la vida.

Los médicos del SAME llegaron a los 10 minutos e hicieron todo lo posible para salvarle la vida.

La escena fue descrita en redes sociales por testigos del hecho como "horrible", destacando que los médicos del SAME llegaron a los 10 minutos e hicieron todo lo posible para salvarle la vida. Poco después de confirmarse el fallecimiento, las autoridades policiales procedieron a desalojar a todos los clientes que se encontraban en la pizzería. El establecimiento cerró sus puertas de inmediato y el local quedó clausurado para permitir el retiro del cuerpo, la realización de las pericias forenses y la autopsia correspondiente.

La pizzería Güerrín es un símbolo indiscutido de la cultura y la gastronomía de la Ciudad. Fundada en 1932 y con más de 90 años de trayectoria, la icónica pizzería ubicada a metros del Obelisco fue declarada "Sitio de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires" en 2011. El tradicional comercio, que usualmente funciona como punto neurálgico de encuentro de las noches porteñas y salidas de teatro, hoy se encuentra en absoluto duelo tras esta inesperada tragedia.

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