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Así era la casa de Sofía Gala a los 14 años: sin cocina, con bolas de boliche y pósters del Potro Rodrigo

En el mismo terreno donde vivía su madre, Moria Casán, la adolescente construyó su propio palacio en el que la vedette no tenía voz ni voto.

Sofía Gala mostró su casa cuando tenía 14 años.

Sofía Gala mostró su casa cuando tenía 14 años.

En pleno furor por la serie de Moria Casán, surgen nuevos materiales de archivo. Entre ellos, el video de Sofía Gala Castiglione cuando se mudó sola con apenas 14 años y mostró cómo era su primera casa, sin cocina y con una decoración muy llamativa.

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Sofía siempre tuvo una personalidad particular y, durante su adolescencia, no ocultó su anhelo de tener toda la libertad del mundo. Por su parte, Moria le dio permiso para que viviera en una "casita" ubicada en el mismo terreno de la vivienda de Parque Leloir, territorio donde regían sus propias reglas.

Un día en el programa Versus de Telefe mostraron cómo era el interior de esa casa, que no tenía cocina pero sí suficiente espacio para que la joven pasara los días con sus amigas y novios. La decoración era con colores vibrantes, un póster del Potro Rodrigo (infaltable en esa época), bolas de boliche colgando del techo y cortinas con brillos.

Captura: internet

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Las reglas de convivencia y privacidad de Sofía Gala

Tanto madre como hija establecieron normas de convivencia en cada casa: Moria debía golpear la puerta antes de entrar al inmueble de la joven y Sofía, por su parte, debía encargarse de la limpieza y orden de la casa.

Mientras hacía el tour, Sofía relató cómo la hacía sentir su nuevo espacio: "Acá nadie me puede venir a romper las bolas... Yo cierro la puerta con llave y no entra nadie. Igual, desde la ventana veo a qué hora o qué está haciendo mi mamá. Cuando no quiero que me vean, yo cierro las cortinas".

Captura: internet

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Al igual que su mamá, las confesiones de Sofía Gala también resultaban disruptivas para una adolescente de su edad. Sin embargo, ella no era una joven como las demás: ya había protagonizado tapas de revistas e incluso había hablado públicamente sobre su virginidad. "No quiero llegar virgen al matrimonio", había asegurado.

Captura: internet

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"No sé qué están esperando, porque por más que yo haya tenido mi primera vez, no lo voy a contar…", decía Sofía, y cuando la cronista le marcó que su mamá tenía "prohibido decir una palabra", ella disparó, entre risas: "Mi mamá llega a hablar algo de mí… ¡y le arranco las extensiones!".

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