20 de agosto de 2026 Inicio
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El riesgo país sigue subiendo: cerró en 532 puntos básicos y alcanzó un nuevo máximo desde mayo

El indicador que mide el J.P. Morgan lleva 13 ruedas consecutivas al alza y los bonos soberanos no repuntan. El S&P Merval en dólares acompañó la tendencia y quedó a un paso de perforar los 1.800 puntos.

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El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El riesgo país subió por decimotercera rueda consecutiva y alcanzó un nuevo máximo desde el 20 de mayo al cerrar la jornada en 532 puntos básicos. Los bonos soberanos continúan retrocediendo ante la gestión libertaria de la microeconomía y la incertidumbre que genera la cercanía con las elecciones presidenciales de 2027.

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Los títulos soberanos de deuda volvieron a caer hasta 1%, encabezados por los Globales 2046, 2035 y 2041. En ese contexto, el riesgo país avanzó 2,9% unidades a 532 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan y estableció el nuevo máximo. En esta ocasión, el contexto internacional no influye en estas variaciones.

Incluso, en la jornada previa, los mercados emergentes tuvieron una jornada positiva, aunque los bonos argentinos que cotizan en Nueva York registraron leves caídas. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó el martes el 5,33%, su nivel más elevado en 19 años lo que provocó una presión generalizada sobre los activos de riesgo a nivel global.

Es decir, se recuperó el mercado de deuda internacional, pero a Argentina no le movió el amperímetro porque los factores de riesgo que identifican los inversores son locales, no externos al país.

La cotización de las acciones en la bolsa local y en Nueva York

El S&P Merval medido en dólares recortó 0,5% a 1.817,09 unidades y tocó mínimos desde el 17 de marzo. Las acciones que más subieron en la bolsa porteña fueronTransportadora de Gas del Norte (+3,8%) y Ecogas (+3,8%), mientras que las que más bajaron fueron Banco Macro (-2,2%) y BBVA (-2,2%).

Por su parte, los ADRs registraron mayoría de caídas de la mano de Banco Macro (-3,1%), BBVA (-2,8%) e IRSA (-1,4%), mientras que las que más subieron fueron Transportadora de Gas del Sur (+1,9%) e YPF (+1,7%).

Cómo creció la actividad económica en junio

La actividad económica creció 2,7% interanual en junio de 2026 y 0,8% con respecto a mayo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este jueves. El incremento estuvo impulsado por "Explotación de minas y canteras", "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" y "Pesca", principalmente.

"Pesca" registró la mayor suba interanual (247,6%) en junio 2026; y "Explotación de minas y canteras" la mayor tracción positiva (0,61 p.p.). "Administración pública, defensa y seguridad social" contó con la mayor baja (-1,5%) e incidencia negativa (-0,07 p.p.).

Luis Caputo, Kristalina Georgieva y Horacio Marín en Vaca Muerta.

Luis Caputo, Kristalina Georgieva y Horacio Marín en Vaca Muerta.

Los sectores que también registraron variaciones interanuales elevadas, además de Pesca, fueron "Explotación de minas y canteras" (15,6%), "Intermediación financiera" (5,1%), "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" (4,6%).

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