El riesgo país sigue subiendo: cerró en 532 puntos básicos y alcanzó un nuevo máximo desde mayo

El indicador que mide el J.P. Morgan lleva 13 ruedas consecutivas al alza y los bonos soberanos no repuntan. El S&P Merval en dólares acompañó la tendencia y quedó a un paso de perforar los 1.800 puntos.

El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El riesgo país subió por decimotercera rueda consecutiva y alcanzó un nuevo máximo desde el 20 de mayo al cerrar la jornada en 532 puntos básicos . Los bonos soberanos continúan retrocediendo ante la gestión libertaria de la microeconomía y la incertidumbre que genera la cercanía con las elecciones presidenciales de 2027.

El dólar se mantuvo calmo y por encima de los $1.500

Los títulos soberanos de deuda volvieron a caer hasta 1% , encabezados por los Globales 2046, 2035 y 2041 . En ese contexto, el riesgo país avanzó 2,9% unidades a 532 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan y estableció el nuevo máximo. En esta ocasión, el contexto internacional no influye en estas variaciones.

Incluso, en la jornada previa, los mercados emergentes tuvieron una jornada positiva , aunque los bonos argentinos que cotizan en Nueva York registraron leves caídas. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó el martes el 5,33%, su nivel más elevado en 19 años lo que provocó una presión generalizada sobre los activos de riesgo a nivel global.

Es decir, se recuperó el mercado de deuda internacional, pero a Argentina no le movió el amperímetro porque los factores de riesgo que identifican los inversores son locales, no externos al país.

El S&P Merval medido en dólares recortó 0,5% a 1.817,09 unidades y tocó mínimos desde el 17 de marzo . Las acciones que más subieron en la bolsa porteña fueronTransportadora de Gas del Norte (+3,8%) y Ecogas (+3,8%), mientras que las que más bajaron fueron Banco Macro (-2,2%) y BBVA (-2,2%) .

Por su parte, los ADRs registraron mayoría de caídas de la mano de Banco Macro (-3,1%), BBVA (-2,8%) e IRSA (-1,4%), mientras que las que más subieron fueron Transportadora de Gas del Sur (+1,9%) e YPF (+1,7%).

Cómo creció la actividad económica en junio

La actividad económica creció 2,7% interanual en junio de 2026 y 0,8% con respecto a mayo, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este jueves. El incremento estuvo impulsado por "Explotación de minas y canteras", "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" y "Pesca", principalmente.

"Pesca" registró la mayor suba interanual (247,6%) en junio 2026; y "Explotación de minas y canteras" la mayor tracción positiva (0,61 p.p.). "Administración pública, defensa y seguridad social" contó con la mayor baja (-1,5%) e incidencia negativa (-0,07 p.p.).

Luis Caputo, Kristalina Georgieva y Horacio Marín en Vaca Muerta.

Los sectores que también registraron variaciones interanuales elevadas, además de Pesca, fueron "Explotación de minas y canteras" (15,6%), "Intermediación financiera" (5,1%), "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" (4,6%).